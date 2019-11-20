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Офис мэрии Липецка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Управление благоустройства Липецка возглавил Алексей Романчукевич

Руководителем управления благоустройства мэрии Липецка назначен Алексей Романчукевич, сообщает мэрия. Это управление в структуре муниципальной власти имеет статус отдельного бюджетного учреждения.

Господин Романчукевич сменил на этой должности Алексея Вострикова, который возглавлял структуру около двух лет. Причины его отставки не раскрываются.

Алексей Романчукевич окончил московскую Академию труда и социальных отношений. С ноября 2018 года до произошедшего назначения был замом начальника управления благоустройства.

Сергей Калашников


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