Бывшего мэра удивили делами

Обвиняемому во взятке бывшему мэру Белгорода Антону Иванову отказали в освобождении из-под стражи. На заседании по рассмотрению его жалобы на арест сторона обвинения рассказала о возбуждении новых уголовных дел. По версии Следственного комитета России (СКР), во время работы в Белгородской ипотечной корпорации (БИК) он по заниженной на 10 млн руб. стоимости продал государственную землю и получил за покровительство стройфирмы взятку в виде ноутбука. Защита Антона Иванова удивлена новыми эпизодами, настаивает на его невиновности и готовится к обжалованию в кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Белгорода Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бывший мэр Белгорода Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Белгородский облсуд оставил в силе решение о заключении под стражу бывшего градоначальника Антона Иванова, обвиняемого СКР в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Апелляционная жалоба его защиты, просившей смягчить меру пресечения, оставлена без удовлетворения.

Как рассказывал «Ъ», 8 марта Антона Иванова, руководившего Белгородом в 2021–2022 годах, заключили под стражу на два месяца. Управление СКР по региону возбудило в его отношении уголовное дело о взятке, которую он якобы получил во время работы на посту гендиректора АО «Белгородская ипотечная корпорация» — регионального земельного оператора и застройщика, принадлежащего облправительству.

По версии следствия, в 2019–2021 годах по инициативе гендиректора Антона Иванова корпорация выдала несколько займов коммерческим организациям на выгодных для тех условиях. Должники не вернули предприятию 50 млн руб.

Как считает следствие, за неприятие мер к возвращению долга Антон Иванов получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб.

По версии защиты, машину приобрела теперь уже бывшая жена мэра.

Фигурант вину отрицает. Он также считает, что не должен содержаться под стражей. Его, напомним, задержали 6 марта в Москве в аэропорту Домодедово. Антон Иванов признался в суде, что хотел вылететь в Узбекистан на деловые переговоры: бывший мэр Белгорода собирался наладить экспорт удобрений из региона. На тот момент у него была лишь устная договоренность о встрече со следователем после 12 марта и не было никаких ограничений. Бывший градоначальник был уверен, что может выезжать за границу.

Во время рассмотрения апелляции на арест Антон Иванов заявил о готовности опровергнуть каждый довод обвинения. «Я желаю продолжить свой трудовой путь на благо общества. Моя репутация, мои действия соответствуют этому»,— цитирует его «Бел.ру». Во время заседания сторона обвинения сообщила о новых эпизодах в уголовном деле. Это стало для защиты и самого обвиняемого сюрпризом.

Как рассказали «Ъ» в СКР, против Антона Иванову возбуждены уголовное дела о получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет). По версии следствия, на посту гендиректора БИК Антон Иванов получил от представителя фирмы «Промагрострой» взятку в виде ноутбука Lenovo стоимостью более 150 тыс. руб. за заключение договоров подряда на выполнение работ по строительству домов. Превышение полномочий, как считают в СКР, выразилось в продаже земельных участков по заниженной стоимости. Ущерб госкорпорации оценивается в 10 млн руб.

В СКР отметили, что новые преступления выявлены в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области и УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области. Ранее о нарушениях в работе БИК заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он также назвал задержание Антона Иванова бедой: «Конечно, когда человека арестовывают, это всегда трагедия, трагедия для семьи, детей, жены, для всех родственников, знакомых, коллег. Для имиджа Белгородской области — это проблема большая».

В 2021 году незадолго до перехода Антона Иванова из БИК в мэрию Белгорода губернатор в интервью «Белгород — это интересно» высоко оценивал качества будущего градоначальника: «Молодой, умный, очень системный и думающий. Понимает, что такое проектная деятельность, градостроительная деятельность. Стратегически мыслит. Понимает, что такое качество. Человек, у которого есть команда. Белгородец, ему есть на что опереться. С большими амбициями. Как и любой другой человек — со своими сложностями».

После отставки Антона Иванова через год губернатор заявил, что тот раздал много «невыполненных обещаний» и не успевал работать в нужном темпе.

Защитник Антона Иванова Елена Палымова сказала «Ъ», что решение о заключении ее доверителя под стражу будет обжаловано в кассационном порядке. «Удивляемся и терпим,— сказала она в ответ на просьбу прокомментировать новые уголовные дела.— Будем бороться за свободу». В СКР уверены, что «обвиняемый в период расследования уголовного дела будет находиться под стражей».

Сергей Толмачев, Воронеж