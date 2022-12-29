Алексей Романчукевич покинул пост главы департамента городского хозяйства Белгорода

Пост вице-мэра Белгорода — руководителя департамента городского хозяйства покинул Алексей Романчукевич. В мэрии облцентра рассказали, что господин Романчукевич уволился по собственному желанию «в связи с переходом на другое место работы». Что это за место работы, впрочем, не уточняется. Кто займет место господина Романчукевича, также пока не сообщается.

Алексею Романчукевичу 32 года. Чиновник проработал на своем посту меньше десяти месяцев. Он пришел в мэрию Белгорода в феврале 2022-го, до этого с ноября 2019 года возглавлял МБУ управления благоустройства Липецка.

Владимир Зоркий