Активы тамбовского застройщика «Козерог» продают с торгов за 80,1 млн рублей

На открытый аукцион в форме подачи предложений о цене выставлено имущество основного юрлица некогда крупного тамбовского застройщика — ООО СЗ «Компания Козерог». Об этом сообщил конкурсный управляющий Александр Железинский.

Всего на торги выставлено 76 лотов — нежилые помещения, строительная техника, секции для складирования и различное оборудование. Общая начальная цена составляет 80,1 млн руб. В наибольшую сумму оценен автокран 2014 года выпуска — 6,99 млн. Меньше всего просят за блоки-контейнеры, каждый такой предлагается купить за 46,7 млн.

Ранее планировалось продать имущество за 76 млн.

Заявки на торги принимаются до 12 декабря. Победителем будет признан участник, предложивший наибольшую цену.

В октябре на торги была выставлена техника близкого к «Козерогу» производителя строительных материалов ООО «Железная инициатива-5». В том же месяце суд продлил банкротство управляющей компании «Новый дом», которая также входит в периметр застройщика.

Летом заявление о самобанкротстве подал владелец «Козерога» Павел Горбунов. Его сын Юрий Горбунов попал под реструктуризацию долгов в октябре.

Подробнее о причинах краха застройщика читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от кредиторов».

Александр Прытков

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