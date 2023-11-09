В метро Екатеринбурга введут оплату по биометрии

В метро Екатеринбурга введут систему оплаты проезда по биометрии. Технологию планируются внедрить в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Подобная система оплаты проезда заработает в городе впервые. В данный момент в Екатеринбурге подтверждены дорожные карты, разработанные для запуска сервиса.

В данный момент проход в метро по биометрии действует только в Москве. Система оплаты при помощи технологии распознавания лица Face Pay была запущена в 2021 году, число пользователей системы оплаты по биометрии превысило 320 тыс. человек.

Напомним, к октябрю 2024 года на всех станциях метро Екатеринбурга будут модернизированы турникеты. После их обновления появится возможность оплачивать проезд с помощью QR-кода. Благодаря этому до конца следующего года планируют отказаться от оплаты проезда жетонами.

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Ирина Пичурина