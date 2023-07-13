В метро Екатеринбурга установят новые входные турникеты

На станциях метро Екатеринбурга начнут устанавливать новые входные турникеты. Об этом в telegram-канале сообщил мэр Алексей Орлов. Первые устройства, которые придут на замены оборудования 1970-х годов, к концу года появятся на станции «Площадь 1905 года».

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Модернизировать турникеты на всех станциях власти планируют к октябрю 2024 года. Аппараты будут появляться в следующем порядке: «Геологическая», «Проспект Космонавтов», «Ботаническая», «Динамо», «Уральская», «Машиностроителей», «Уралмаш» и «Чкаловская».

В пресс-службе Сбербанка, который окажет финансовую поддержку в реализации проекта, сообщили, что новые устройства будут созданы российским производителем из нержавеющей стали и закаленного ударопрочного стекла. Аппараты смогут считывать банковские, транспортные и социальные карты, а также принимать жетоны.

Турникеты будут оснащены цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией. В случае необходимости в любой момент можно разблокировать створки для комфортного прохода пассажиров с багажом, колясками и так далее.

Ранее директор метро Екатеринбурга Андрей Панаиотиди заявлял, что большие очереди в час пик на станциях «Проспект Космонавтов», «Площадь 1905 года» и «Ботаническая», связано с устаревшими валидаторами, которые долго считывают данные банковских карт. Сейчас картами за проезд расплачиваются более 80% пассажиров. При этом время, которое занимает оплата достигает 2,5 сек.

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