В метро Екатеринбурга откажутся от оплаты проезда жетонами

Екатеринбургский метрополитен планирует отказаться от оплаты проезда жетонами к концу 2024 года. Вместо этого будет введена оплата билетами с QR-кодами. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Решение отказаться от жетонов объяснили тем, что почти 90% пассажиров оплачивают проезд банковскими или транспортными картами. Впрочем, жетоны до сих пор можно купить в кассе метро или автомате.

Напомним, к октябрю 2024 года на всех станциях метро Екатеринбурга будут модернизированы турникеты. Первые устройства к концу года должны появиться на станции «Площадь 1905 года». Новые турникеты будут оснащены цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией. После их обновления в метро появится возможность оплачивать проезд с помощью QR-кода.

Тендер на поставку и обслуживание новых входных турникетов выиграла компания «И-сеть» (оператор «Е-Карты»). Цена контракта составила 302,6 млн руб.

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