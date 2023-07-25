В метро Екатеринбурга введут оплату проезда по QR-кодам

В метро Екатеринбурга после обновления входных турникетов появится возможность оплачивать проезд с помощью QR-кода. Кроме того, система продолжит принимать банковские карты, жетоны и проездные билеты, указано в документации на сайте госзакупок. Начальная цена лота по поставке и внедрению автоматизированной системы контроля оплаты проезда — 302,6 млн руб.

Новые турникеты будут состоять из левого и центрального турникетных модулей, двух центральных турникетных модулей, либо центрального и левого турникетного модуля. Новая система оплаты появится на всех станциях метро. Первые устройства к концу года должны появиться на станции «Площадь 1905 года». В следующем году аппараты будут появляться в следующем порядке: «Геологическая», «Проспект Космонавтов», «Ботаническая», «Динамо», «Уральская», «Машиностроителей», «Уралмаш» и «Чкаловская».

Напомним, финансовую поддержку в реализации проекта окажет «Сбербанк». Новые турникеты будут оснащены цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией. В случае необходимости в любой момент можно разблокировать створки для комфортного прохода пассажиров с багажом, колясками и так далее.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте