ЦБ: инвесторы с портфелями до 100 тыс. рублей первыми попадут под разблокировку

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что инвесторы с портфелями до 100 тыс. руб. первыми могут подпасть под добровольный обмен заблокированными активами в случае запуска этой процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Чистюхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Чистюхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«С Минфином мы делаем приоритет именно на розничных инвесторов. Мы говорили о том, что мы хотели бы в первую очередь охватить инвесторов с портфелями до 100 тыс. руб.»,— пояснил замглавы регулятора (цитата по ТАСС). Когда может начаться процесс обмена заблокированными активами, он не уточнил.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев подтвердил, что проект указа президента России об обмене замороженных активов находится в высокой степени готовности, нацелен в первую очередь на инвесторов с небольшими средствами. «Указ мы с ЦБ почти "допилили", он в целом почти готов. В первую очередь он будет нацелен на розничных инвесторов, это не крупные институциональные портфели, это небольшие портфели людей, которые вложили свои небольшие средства в иностранные ценные бумаги»,— подчеркнул чиновник.

22 августа глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что правительство и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, на первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму около 100 млрд руб. Сегодня, 1 сентября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на данный момент Банк России не ведет никаких переговоров по обмену заблокированными активами с иностранными регуляторами.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа «С», на которых в том числе блокируются доходы по принадлежащим «недружественным» нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд руб., оценивал Банк России.

Александр Кислов