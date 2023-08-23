Разморозка портфельчиков

“Ъ” стали известны первые детали планов правительства по обмену активами, замороженными на счетах в РФ и за рубежом. В частности, на первом этапе речь пойдет о разблокировке с российской стороны небольших портфелей граждан — до 100 тыс. руб. Такая стратегия направлена на удовлетворение интересов в первую очередь розничных инвесторов. Эксперты отмечают, что, несмотря на актуальность схемы, в ней присутствует целый ряд рисков.

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В рамках обмена активов россиян, заблокированных за рубежом, на средства иностранных инвесторов в РФ на счетах типа «С» на первом этапе планируется удовлетворить интересы некрупных российских игроков с вложениями до 100 тыс. руб., рассказал “Ъ” президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Этим, по его словам, государство решит проблему для максимально широкого круга инвесторов: «Надеюсь, что аналогичную возможность получат инвесторы с более крупными портфелями, которым принадлежит больше всего заблокированных ценных бумаг».

Министр финансов Антон Силуанов 22 августа сообщил о подготовке указа президента, который позволит начать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. На первом этапе планируется разблокировка счетов на 100 млрд руб.

Всего, по данным Минфина, активы заблокированы у 3,5 млн россиян на 1,5 трлн руб.

В Банке России “Ъ” пояснили, что заблокированные активы розничных инвесторов — это, как правило, их вложения в ценные бумаги, основная сумма которых оказалась заморожена на счетах российских инфраструктурных организаций в иностранных институтах. Объем разблокируемых активов на начальном этапе будет ограниченным, подтвердили в ЦБ, в первую очередь «будут созданы условия для розничных инвесторов».

Заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С», уточнили в Банке России. Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) будет добровольным, добавили в ЦБ.

Господин Тимофеев рассказал, что последний раз сценарий обмена с рынком обсуждался на совещании у господина Силуанова в конце июня (см. “Ъ” от 21 июня). «Есть немало российских инвесторов, которые предпочтут избавиться от заблокированных ценных бумаг, с одной стороны, а с другой стороны — нерезидентов, намеренных избавиться от бумаг, заблокированных в РФ, в связи с этим должна быть дана возможность рассчитаться со счетов "С"»,— пояснил он.

Доля инвесторов с портфелями до 100 тыс. руб. в общем объеме заблокированных активов не превышает 15% в денежном выражении, но может составлять до 40% по количеству, полагает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Однако, по его словам, эффект от реализации обмена «будет во многом локализован их дисбалансом»: общий объем средств на счетах типа «С» приблизительно в 20 раз меньше, чем заблокированных средств российских компаний и граждан.

По мнению господина Бархоты, приоритет разблокировки малых портфелей подтверждает «символический характер нового механизма».

«Негативный эффект нивелируется для когорты инвесторов, которую можно охарактеризовать как "народную"»,— подчеркивает эксперт.

Директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Олег Чихладзе считает вопрос «своевременным и важным». Господин Бархота считает, что в случае успешной реализации инициатива способна хотя бы отчасти компенсировать санкционный удар по трансграничным инвестициям.

Представляется реальным разблокировать до 100 млрд руб. средств российских инвесторов, которые составляют малую долю от суммарного объема заблокированных ресурсов, «на горизонте года», добавляет главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян.

Впрочем, предстоящий обмен не лишен рисков, уточняют эксперты.

Основной риск в схеме будет для иностранных инвесторов — они хотя и получают шанс на разморозку активов, но на практике признание прав требования по иностранным ценным бумагам будет зависеть от позиции Euroclear и Clearstream и иностранных регуляторов, поясняет партнер Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак.

С одной стороны, права в любом случае регистрировались в НРД, который находится под санкциями, что может быть формальным препятствием, отмечает юрист. Но с другой, уточняет он, учитывая, что есть прецеденты признания разблокировки активов при определенных условиях, исключить разморозку для купленных таким образом нерезидентами активов в европейском контуре нельзя. По мнению господина Шпака, «вопрос будет лежать в значительной мере в политической плоскости».

Ксения Куликова