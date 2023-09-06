Минфин заявил о планах запустить обмен заблокированными активами в 2023 году

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков рассказал о планах ведомства запустить механизм обмена заблокированными активами в 2023 году. В конце августа глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что правительство и ЦБ подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам Ивана Чебескова, в настоящее время очень сложно прогнозировать, когда проект указа будет внесен. «Надеюсь, до конца этого года (стартует обмен.— ''Ъ''), у нас такая задача»,— сказал он в ходе выступления на конференции «Эксперт РA» «Будущее страхового рынка» (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Чебесков отметил, что задача государства — создание условий для добровольного обмена активами, а не сам обмен ими.

22 августа на заседании совета по стратегическому развитию Антон Силуанов заявил, что сейчас заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн руб. По его словам, на первом этапе обмена российских активов на активы иностранных инвесторов планируется разблокировать счета розничных инвесторов на сумму 100 млрд руб.

Центробанк пояснял, что проект указа предусматривает выкуп у российских инвесторов заблокированных бумаг за счет средств, замороженных на счетах типа «С». На счетах типа «С» аккумулируются активы иностранных инвесторов в России. С этих счетов иностранцы из недружественных стран не могли выводить денежные средства после начала военной операции. По данным регулятора, общий объем средств на счетах типа «С» на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд руб. В июне 2023 года «Интерфакс» писал, что к концу 2022 года показатель был близок к 600 млрд руб.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

Полина Мотызлевская