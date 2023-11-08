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Коммерсантъ FM
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Азербайджан явился при полном параде

Баку и Ереван по-разному отметили третью годовщину окончания 44-дневной войны

В Ханкенди (бывший Степанакерт) 8 ноября прошел военный парад по случаю победы Азербайджана во второй карабахской войне. Парад в городе-призраке, покинутом армянским населением, был задуман как подведение черты под 30-летней борьбой Азербайджана за возвращение территории, которую в Баку считали незаконно отторгнутой. В Армении, куда переместились жители прекратившей свое существование Нагорно-Карабахской Республики (НКР), царят совсем иные настроения. После поражения в войне Ереван ищет решение своих проблем через дистанцирование от России и сближение с Западом. При этом поставить точку в конфликте на фоне сворачивания миссии российских миротворцев не позволяет отсутствие мирного договора между Баку и Ереваном.

В честь Дня победы во второй карабахской войне по центральной площади опустевшего Степанакерта (Ханкенди) парадом прошли подразделения азербайджанской армии и других силовых структур

В честь Дня победы во второй карабахской войне по центральной площади опустевшего Степанакерта (Ханкенди) парадом прошли подразделения азербайджанской армии и других силовых структур

Фото: Azerbaijani Presidential Press Office / AP

В честь Дня победы во второй карабахской войне по центральной площади опустевшего Степанакерта (Ханкенди) парадом прошли подразделения азербайджанской армии и других силовых структур

Фото: Azerbaijani Presidential Press Office / AP

День победы везде

Военный парад по случаю Дня победы во второй карабахской войне, местом проведения которого была избрана столица самораспустившейся НКР, стал уже вторым парадом в истории Азербайджана после войны осени 2020 года.

Первый парад проходил в Баку 10 декабря 2020 года — ровно через месяц после подписания заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, согласовавших условия прекращения 44-дневной войны. В первом параде на площади Азадлыг в честь победы в войне, которую в Азербайджане провозгласили Отечественной, приняли участие 3 тыс. военнослужащих, а также военная техника, в том числе трофейная. Главным гостем на мероприятии был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Спустя три года в Баку приняли решение ограничиться проведением в столице Марша победы, в ходе которого по центральным улицам города в сопровождении военного оркестра прошли армейские подразделения и курсанты военных училищ. Аналогичные шествия были проведены в городах Гянджа, Барда, Физули, Лачин и в Зангеланском районе. Главные же торжества, в которых принимал участие президент Ильхам Алиев и его супруга, первый вице-президент Мехрибан Алиева, были перенесены в Ханкенди (Степанакерт).

Фотогалерея

Кадры парада

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Военнослужащие на параде

Военнослужащие на параде

Фото: Reuters / President of the Republic of Azerbaijan

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наблюдает за военным парадом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наблюдает за военным парадом

Фото: Reuters / President of the Republic of Azerbaijan

Военнослужащие перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Военнослужащие перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Фото: Reuters / President of the Republic of Azerbaijan

Военнослужащие на параде

Военнослужащие на параде

Фото: Reuters / President of the Republic of Azerbaijan

Военнослужащие перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Военнослужащие перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Фото: Reuters / President of the Republic of Azerbaijan

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Военнослужащие на параде

Фото: Reuters / President of the Republic of Azerbaijan

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наблюдает за военным парадом

Фото: Reuters / President of the Republic of Azerbaijan

Военнослужащие перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Фото: Reuters / President of the Republic of Azerbaijan

Военнослужащие на параде

Фото: Reuters / President of the Republic of Azerbaijan

Военнослужащие перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Фото: Reuters / President of the Republic of Azerbaijan

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Этот парад был призван обозначить сделанный решающий шаг на пути восстановления территориальной целостности страны — переход под контроль Азербайджана той части карабахского региона, которую не удалось отвоевать осенью 2020 года. Видеозапись парада в Ханкенди зрители ведущих телеканалов увидели во второй половине дня. По площади прошествовали колонны военнослужащих подразделений Минобороны, МВД, Государственной пограничной службы, Службы государственной безопасности и спецназа. Парад принимал облаченный в военную форму Ильхам Алиев.

Новой традицией для Баку стала демонстрация на парадах военных трофеев — так произошло и на сей раз: мимо главкома проехала захваченная армянская бронетехника и провезли артиллерийские орудия.

«Это историческое событие, что вторая карабахская война завершилась полной победой азербайджанского государства»,— заявил в своем обращении Ильхам Алиев, указав на то, что «в многовековой истории азербайджанского народа подобных блестящих побед не было».

После парада в Ханкенди празднование Дня победы продолжилось в провозглашенной культурной столицей страны Шуше, которая перешла под контроль Баку 8 ноября 2020 года.

Именно эта дата и была избрана в качестве Дня победы.

Между тем после проведенной 20 сентября этого года Азербайджаном силовой акции и последовавшего за этим решения властей НКР распустить непризнанную республику, по оценке миссии ООН, регион покинуло более 100 тыс. жителей — практически все население, в спешном порядке перебравшееся в Армению. Отказались уезжать и согласились получить азербайджанское гражданство лишь около 100 этнических армян.

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Этот тектонический сдвиг, изменивший национальный состав в регионе, зафиксировала посетившая Карабах миссия ООН. Ее участники проехались по улицам Ханкенди и пообщались с немногими оставшимися там местными жителями. В докладе миссии отмечается, что в Ханкенди не было обнаружено никаких признаков повреждения зданий и случаев насилия в отношении гражданского населения. Однако члены миссии были потрясены видом неразрушенного и сверкающего чистотой, но совершенно пустого города. «Миссия была поражена тем, как стремительно местное население покинуло свои дома, и какие страдания оно, должно быть, испытало», — говорится в заявлении наблюдателей ООН.

Горечь армянской осени

Празднование Дня победы в Азербайджане проходило на фоне заявления Минобороны РФ об отправке на ремонт в Россию вооружений дислоцированного в регионе российского миротворческого контингента (РМК), а также о завершении ротации его личного состава. «В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе. Всего с 19 сентября свернуто десять наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов»,— говорится в сообщении Минобороны РФ. Формально мандат миссии не меняется — российские миротворцы должны находиться в регионе до ноября 2025 года. Однако, как заявил 13 октября в Бишкеке российский президент Владимир Путин, в связи с изменением ситуации в ходе переговоров с партнерами предстоит определиться по вопросам дальнейшего функционирования миссии РМК.

На фоне победной эйфории в Азербайджане совсем другие настроения царят в Ереване. Руководство страны утверждает рекордный оборонный бюджет на будущий год и закупает оружие. По сообщению портала Pastinfo, на этой неделе следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении 20 представителей военно-политического и армейского руководства Азербайджана, открытое в связи с 44-дневной войной.

Выступая перед этим в парламенте страны, глава МИД Армении Арарат Мирзоян обвинил Баку в сохраняющейся оккупации территории Армении. «Азербайджан оккупировал 200 квадратных километров территории Республики Армения. У нас есть территория в Армении, которая с 1990-х годов и по сегодняшний день находится под контролем Азербайджана. Есть и более свежие примеры»,— констатировал господин Мирзоян.

Еще одна жалоба прозвучала на его совместной пресс-конференции в Ереване с главой МИД Германии Анналеной Бербок. «К сожалению, и сегодня у нас пока есть серьезные опасения, что у соседних стран, в частности, со стороны Азербайджана, существуют притязания, в той или иной степени есть территориальные требования. Или есть определенные оговорки по поводу суверенитета Армении, в частности, когда речь идет о региональных транспортных инфраструктурах»,— заявил Арарат Мирзоян.

В свою очередь, Анналена Бербок пообещала помочь в решении проблем этнических армян, покинувших карабахский район Азербайджана. «Мы не оставим вас одних. После 2022 года мы оказали большую помощь правительству Армении и предоставим дополнительно €9,3 млн для преодоления этих вызовов»,— отметила она. И добавила, что Германия заинтересована в расширении наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Судя по всему, непросто складывается и процесс интеграции карабахских армян в армянское общество.

Громкое заявление сделала депутат от оппозиционной фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян. «Я получаю тревожные сигналы из вузов от наших молодых соотечественников о дискриминационном отношении к вынужденным переселенцам. Студенты, находящиеся в тяжелом психологическом состоянии, подчеркивают, что преподаватели ставят различия, проявляют к ним предвзятое отношение, указывая на их вынужденное пребывание в вузах в Армении»,— написала госпожа Товмасян в соцсетях.

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На этом фоне в вопросах взаимоотношений между Ереваном и распущенной НКР, лидеры которой проживают в одной из ереванских гостиниц, сохраняется явная недосказанность. «В Армении нет государственных институтов Арцаха (самоназвание бывшей НКР.— “Ъ”), и, естественно, на их содержание средства выделяться не могут»,— пояснил в среду депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Геворг Папоян. В отношении структур распущенной НКР он призвал власти избегать шагов, «которые позволят другой стороне осуществлять провокации против территориальной целостности Армении и торпедировать мирный процесс». «Государство должно правильно оценивать риски, вызовы и возможности»,— отметил депутат.

В свою очередь, в Москве убеждены, что главные риски создает вмешательство Запада на Южном Кавказе. На состоявшейся в среду встрече глав Совбезов стран СНГ секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что урегулирование между Азербайджаном и Арменией будет возможно лишь тогда, когда в конфликт перестанут вмешиваться внерегиональные силы. «Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий»,— отметил господин Патрушев.

Бросалось в глаза отсутствие на встрече секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который от поездки в Москву отказался. В тот день он встретился в Ереване со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луисом Боно. «Григорян и Боно обсудили усилия, направленные на установление в регионе долгосрочного мира и стабильности, а также процесс урегулирования между Арменией и Азербайджаном»,— заявили в пресс-службе армянского Совбеза.

Сергей Строкань

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