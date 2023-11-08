Азербайджан провел в бывшем Степанакерте парад в честь своей победы в Карабахе

В Азербайджане сегодня, 8 ноября, проводят праздничные мероприятия по случаю третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне, окончившейся в ноябре 2020 года. В карабахском городе Ханкенди (бывший Степанакерт) состоялся военный парад, в котором принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой и сыном. На центральной городской площади была показана трофейная армянская техника. Мероприятие транслировал в прямом эфире азербайджанский госканал АзТВ.

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5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном. Он говорил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года. 15 октября господин Алиев поднял флаг Азербайджана над столицей Карабаха.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны, а флаги водрузить».

Лаура Кеффер