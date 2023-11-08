Зеленский назвал правильным решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным шагом рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры о вступлении в Евросоюз (ЕС) Украины. Формальное решение о начале переговоров будут обсуждать главы европейских стран на саммите в Брюсселе, который пройдет 14 и 15 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг — Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной»,— написал господин Зеленский в своем Telegram-канале.

Он заявил, что граждане Украины достойны принятия страны в ЕС. По его словам, украинцы доказали это «своей защитой европейских ценностей», отстаиванием «свободы слова, развитием государственных институтов», в том числе в период вооруженного конфликта.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Процесс принятия Украины, как сказано в заявлении комиссии, начнется после того, как Киев выполнит оставшиеся условия: активизация борьбы с коррупцией, принятие закона о лоббировании и усиление гарантий национальных меньшинств.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев