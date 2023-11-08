Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о принятии Украины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Евросоюзу (ЕС) начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в ЕС, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Формальное решение о начале переговоров будут обсуждать главы государств и правительств на саммите в Брюсселе 14–15 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman, Reuters Фото: Yves Herman, Reuters

«Сегодня исторический день, потому что сегодня Еврокомиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии»,— объявила госпожа фон дер Ляйен (цитата по Reuters).

В итоговом заявлении ЕК сказано, что переговоры с Киевом начнутся, как только он выполнит оставшиеся условия. В их числе — активизация борьбы с коррупцией, принятие закона о лоббировании и усиление гарантий национальных меньшинств.

Также ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС с выполнением девяти условий. Среди них — следование внешней политике Евросоюза.

Ранее глава ЕК говорила, что Украина выполнила 90% условий для принятия страны в ЕС. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина жаловалась, что подобные высказывания носят негативный характер. Глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году, но ей надо будет «выполнить домашнюю работу». По данным Financial Times, принятие Украины обойдется ЕС в €186 млрд.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер