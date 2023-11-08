Депутаты поговорили о чрезвычайном

Министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков в среду впервые выступил в Думе в рамках «правительственного часа». Он посетовал на то, что в настоящее время закон не предусматривает наделения сотрудников МЧС, работающих в зоне специальной военной операции (СВО), статусом ветерана боевых действий. Депутаты согласились, что спасатели должны получать весь набор льгот и преференций, которым наделены военнослужащие и добровольцы. В свою очередь, министр тоже выразил поддержку некоторым депутатским инициативам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МЧС Александр Куренков указал депутатам на наиболее насущные проблемы его ведомства и получил в ответ заверения в готовности помочь с их решением

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава МЧС Александр Куренков указал депутатам на наиболее насущные проблемы его ведомства и получил в ответ заверения в готовности помочь с их решением

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Куренков, занимающий пост главы МЧС с мая 2022 года (его предшественник Евгений Зиничев трагически погиб в сентябре 2021-го), впервые отчитался перед Думой в рамках «правительственного часа». Отвечать на вопросы депутатов ему помогали три заместителя — Алексей Серко, Анатолий Супруновский и Виктор Яцуценко.

Министр рассказал, что в стране ежегодно происходит более 250 чрезвычайных ситуаций и в среднем от 130 тыс. до 400 тыс. техногенных пожаров. Но есть и хорошие новости: в этом году количество пострадавших в ЧС снизилось на 26%, а число спасенных увеличилось в восемь раз по сравнению с прошлым годом. «Всего в ходе аварийно-спасательных работ и тушения пожаров спасены около 40 тыс. человек»,— отрапортовал господин Куренков.

Он также рассказал, что в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях созданы территориальные органы МЧС и сотрудники ведомства «всегда находятся на самых опасных участках работ, часто непосредственно в зонах боевого соприкосновения». Министр напомнил, что силы МЧС принимают активное участие в выполнении задач в ходе СВО, например, в разминировании социально значимых объектов, но награда не всегда находит героев. «Действующим законодательством не предусмотрено наделение наших сотрудников статусом ветерана боевых действий, что является проблемным вопросом, который требует оперативного решения»,— сказал господин Куренков, добавив, что рассчитывает на поддержку депутатов.

Министр поблагодарил парламентариев за «пристальное внимание» к работе ведомства: только за прошлый год Думой принят 31 федеральный закон по линии МЧС, из них 14 подготовлено по инициативе депутатов и сенаторов.

Председатель комитета Думы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»), выступая с содокладом, подтвердил, что вопрос о дополнительных социальных гарантиях для спасателей, работающих в зоне СВО, «остается актуальным». Кроме того, единоросс напомнил, что спасатели в регионах, в отличие от федеральных, не имеют права на досрочное назначение страховой пенсии по старости и это тоже может стать предметом дальнейшей законодательной работы.

Председатель комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) продолжил тему, рассказав, что либерал-демократы по просьбе Союза спасателей России внесли в Думу законопроект об уравнивании пенсий федеральных и региональных пожарных и спасателей. Александр Куренков заверил его в поддержке этой инициативы, ведь «все субъектовые пожарные и спасатели — это наши люди, разницы между социальным обеспечением не видим». Пришлась по душе главе МЧС и идея «Новых людей», чей депутат Владимир Плякин предложил для оповещения жителей многоквартирных домов о ЧС использовать не проводное радио, а квартирные трубки домофонов, многие из которых имеют встроенный громкоговоритель. Господин Куренков заверил депутата, что МЧС поддерживает и эту инициативу «с огромным удовольствием», а кроме того, домофоны способны выполнять и другие полезные функции: «На них могут быть поставлены еще и газовые анализаторы».

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») отметила, что в МЧС работают «настоящие герои». «Мы считаем, что все льготы и форматы поддержки должны распространяться и на сотрудников МЧС»,— заверила она. Ее также интересовало, кто ответственный за исполнение постановления правительства, согласно которому помещения, где проживают многодетные семьи, должны быть оборудованы автономными домовыми пожарными извещателями. Замминистра Анатолий Супруновский ответил, что это социальная норма и финансировать установку должны органы исполнительной власти субъектов.

Наконец, Юрий Швыкин («Единая Россия») спросил, хватает ли сотрудников в подразделениях МЧС на новых территориях и когда там заработает «система 112» (единый номер вызова экстренных служб). Министр ответил, что подразделения были полностью сформированы еще в начале 2023 года, а «система 112» начнет полноценно функционировать в 2025 году.

Ксения Веретенникова