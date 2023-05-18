На земле, в небесах и на море

Госдума в четверг единогласно приняла в первом чтении законопроект группы единороссов, наделяющий силовые органы правом пресекать движение любых беспилотных аппаратов в зоне своей ответственности. Сейчас такие действия разрешены лишь в отношении воздушных дронов. Единственным ведомством, не поддержавшим документ, оказалось Минэкономразвития, чиновников которого соавтор документа единоросс Александр Хинштейн упрекнул в отрыве от реальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный в Думу в конце марта единороссами Александром Хинштейном, Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым и Анатолием Выборным, разрешает силовым ведомствам (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, Главное управление специальных программ президента), а также организациям ведомственной охраны пресекать движение любых беспилотников. Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о наделении силовиков полномочиями пресекать незаконное передвижение беспилотных летательных аппаратов, в том числе сбивать их или останавливать их работу с помощью подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.

Теперь же силовые структуры смогут останавливать дроны не только в воздушном, но и в наземном, подземном, надводном и подводном пространстве.

15 мая, незадолго до рассмотрения документа в первом чтении, господин Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Министерство экономического развития не поддержало законопроект, сочтя его «преждевременным» и нуждающимся в доработке. Депутат процитировал официальный ответ замминистра Максима Колесникова, где тот говорит о необходимости сначала законодательно отрегулировать саму беспилотную отрасль вместе с робототехникой, а потом уже переходить к противодействию дронам.

Представляя депутатам законопроект на заседании 18 мая, Александр Хинштейн напомнил, что в 2019 году, когда был принят закон о летательных аппаратах, развитие беспилотного транспорта казалось «еще достаточно фантастичным», а сейчас это «реалии, опережающие самые смелые фантазии». «Мы видим, что, к сожалению, эти технологии активно применяются сегодня для диверсионных и военных целей. Эти примеры есть уже и на нашей территории. В частности, в Севастополе зарегистрировано несколько случаев использования вооруженными силами Украины морских дронов для нанесения атак по находящимся там на рейде как гражданским, так и военным кораблям»,— рассказал единоросс. Он также привел статистику, согласно которой за время специальной военной операции на Украине одна только Росгвардия обнаружила более 2,5 тыс. вражеских беспилотных летательных аппаратов, ФСИН в прошлом году пресекла полет 81 беспилотника, а ФСО за то же время предотвратила 208 пролетов дронов над охраняемыми объектами.

По словам господина Хинштейна, сам механизм пресечения движения беспилотников не меняется: речь идет либо о подавлении дистанционного сигнала, либо об уничтожении аппарата.

Ко второму чтению авторы предложат расширить список силовых ведомств, которым будет разрешено останавливать дроны, включив в него подразделения МЧС и государственной фельдъегерской службы. Заодно депутат посетовал на отсутствие государственного контроля в беспилотной отрасли и нехватку средств противодействия дронам. «Когда беспилотники, простите, долетают до Кремля, конечно же, необходимо в этой сфере навести порядок!» — призвал единоросс, предложив создать для этого рабочую группу с участием законодателей и представителей профильных ведомств. Отметим, что ранее Александр Хинштейн уже обращался к министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой ввести временный мораторий на использование беспилотников в России.

У депутатов сомнений в необходимости предложенных мер не возникло, но появились уточняющие вопросы.

Так, Александра Аксененко («Справедливая Россия — За правду») взволновала финансовая сторона проблемы. Он заметил, что, согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, его принятие не потребует дополнительных расходов из бюджета. Но из каких тогда средств подразделения силовых ведомств будут укомплектованы оружием для борьбы с беспилотниками, поинтересовался депутат. Александр Хинштейн ответил, что такое оборудование будет поставляться в рамках гособоронзаказа, но все «будут только за, если средства возрастут».

«Поэтому, когда мы будем рассматривать бюджет, я надеюсь, что мы увидим там вашу поправку о дополнительных средствах на эти цели»,— прозрачно намекнул единоросс эсеру.

А Эрнест Валеев добавил, что все силовые структуры подали в профильный комитет положительные отзывы на проект и при этом не затребовали дополнительных денег.

Михаил Матвеев (КПРФ) напомнил, что кроме борьбы с вражескими беспилотниками существует потребность в разработке подобных отечественных устройств и многие команды их ведут.

«Каким образом будут регулироваться испытательные полеты беспилотников, чтобы их не сбивали?» — спросил коммунист.

Александр Хинштейн пояснил, что вопросы, связанные именно с летательными аппаратами, сегодня отрегулированы и «необходима разработка комплексного законодательства, которое ответит на все вопросы».

Андрей Альшевских («Единая Россия») попросил уточнить позицию Минэкономразвития, не поддержавшего законопроект. Господин Хинштейн подчеркнул, что «все остальные ведомства и правительство в целом» инициативу поддержали, и выразил удивление тем, что заключение о «преждевременной инициативе» министерство выдало в апреле 2023 года — «в условиях диверсионно-террористических атак». Объясняя свое отношение к этому факту, депутат процитировал члена Госдумы с 1907 по 1917 год Павла Милюкова: «Что это, глупость или измена, я не знаю».

Наконец, Николай Коломейцев (КПРФ) в своем выступлении поднял тему противовоздушной обороны и призвал посадить в тюрьму «одного из генералов, который разрабатывал систему ПВО и разворовал средства».

В итоге за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 379 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова