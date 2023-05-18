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Коммерсантъ FM
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На земле, в небесах и на море

Депутаты разрешили силовикам уничтожать беспилотники во всех средах

Госдума в четверг единогласно приняла в первом чтении законопроект группы единороссов, наделяющий силовые органы правом пресекать движение любых беспилотных аппаратов в зоне своей ответственности. Сейчас такие действия разрешены лишь в отношении воздушных дронов. Единственным ведомством, не поддержавшим документ, оказалось Минэкономразвития, чиновников которого соавтор документа единоросс Александр Хинштейн упрекнул в отрыве от реальности.

Александр Хинштейн

Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный в Думу в конце марта единороссами Александром Хинштейном, Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым и Анатолием Выборным, разрешает силовым ведомствам (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, Главное управление специальных программ президента), а также организациям ведомственной охраны пресекать движение любых беспилотников. Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о наделении силовиков полномочиями пресекать незаконное передвижение беспилотных летательных аппаратов, в том числе сбивать их или останавливать их работу с помощью подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.

Теперь же силовые структуры смогут останавливать дроны не только в воздушном, но и в наземном, подземном, надводном и подводном пространстве.

15 мая, незадолго до рассмотрения документа в первом чтении, господин Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Министерство экономического развития не поддержало законопроект, сочтя его «преждевременным» и нуждающимся в доработке. Депутат процитировал официальный ответ замминистра Максима Колесникова, где тот говорит о необходимости сначала законодательно отрегулировать саму беспилотную отрасль вместе с робототехникой, а потом уже переходить к противодействию дронам.

Представляя депутатам законопроект на заседании 18 мая, Александр Хинштейн напомнил, что в 2019 году, когда был принят закон о летательных аппаратах, развитие беспилотного транспорта казалось «еще достаточно фантастичным», а сейчас это «реалии, опережающие самые смелые фантазии». «Мы видим, что, к сожалению, эти технологии активно применяются сегодня для диверсионных и военных целей. Эти примеры есть уже и на нашей территории. В частности, в Севастополе зарегистрировано несколько случаев использования вооруженными силами Украины морских дронов для нанесения атак по находящимся там на рейде как гражданским, так и военным кораблям»,— рассказал единоросс. Он также привел статистику, согласно которой за время специальной военной операции на Украине одна только Росгвардия обнаружила более 2,5 тыс. вражеских беспилотных летательных аппаратов, ФСИН в прошлом году пресекла полет 81 беспилотника, а ФСО за то же время предотвратила 208 пролетов дронов над охраняемыми объектами.

По словам господина Хинштейна, сам механизм пресечения движения беспилотников не меняется: речь идет либо о подавлении дистанционного сигнала, либо об уничтожении аппарата.

Ко второму чтению авторы предложат расширить список силовых ведомств, которым будет разрешено останавливать дроны, включив в него подразделения МЧС и государственной фельдъегерской службы. Заодно депутат посетовал на отсутствие государственного контроля в беспилотной отрасли и нехватку средств противодействия дронам. «Когда беспилотники, простите, долетают до Кремля, конечно же, необходимо в этой сфере навести порядок!» — призвал единоросс, предложив создать для этого рабочую группу с участием законодателей и представителей профильных ведомств. Отметим, что ранее Александр Хинштейн уже обращался к министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой ввести временный мораторий на использование беспилотников в России.

У депутатов сомнений в необходимости предложенных мер не возникло, но появились уточняющие вопросы.

Как в Кремле отразили ночную атаку беспилотников

Так, Александра Аксененко («Справедливая Россия — За правду») взволновала финансовая сторона проблемы. Он заметил, что, согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, его принятие не потребует дополнительных расходов из бюджета. Но из каких тогда средств подразделения силовых ведомств будут укомплектованы оружием для борьбы с беспилотниками, поинтересовался депутат. Александр Хинштейн ответил, что такое оборудование будет поставляться в рамках гособоронзаказа, но все «будут только за, если средства возрастут».

«Поэтому, когда мы будем рассматривать бюджет, я надеюсь, что мы увидим там вашу поправку о дополнительных средствах на эти цели»,— прозрачно намекнул единоросс эсеру.

А Эрнест Валеев добавил, что все силовые структуры подали в профильный комитет положительные отзывы на проект и при этом не затребовали дополнительных денег.

Михаил Матвеев (КПРФ) напомнил, что кроме борьбы с вражескими беспилотниками существует потребность в разработке подобных отечественных устройств и многие команды их ведут.

«Каким образом будут регулироваться испытательные полеты беспилотников, чтобы их не сбивали?» — спросил коммунист.

Александр Хинштейн пояснил, что вопросы, связанные именно с летательными аппаратами, сегодня отрегулированы и «необходима разработка комплексного законодательства, которое ответит на все вопросы».

Запрет использования дронов может вернуть отрасль на пять лет назад

Андрей Альшевских («Единая Россия») попросил уточнить позицию Минэкономразвития, не поддержавшего законопроект. Господин Хинштейн подчеркнул, что «все остальные ведомства и правительство в целом» инициативу поддержали, и выразил удивление тем, что заключение о «преждевременной инициативе» министерство выдало в апреле 2023 года — «в условиях диверсионно-террористических атак». Объясняя свое отношение к этому факту, депутат процитировал члена Госдумы с 1907 по 1917 год Павла Милюкова: «Что это, глупость или измена, я не знаю».

Наконец, Николай Коломейцев (КПРФ) в своем выступлении поднял тему противовоздушной обороны и призвал посадить в тюрьму «одного из генералов, который разрабатывал систему ПВО и разворовал средства».

В итоге за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 379 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова

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