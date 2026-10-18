Санкции попали в ад

Сам президент Трамп, общаясь с журналистами 18 октября в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида, призвал их набраться терпения, чтобы увидеть позитивные результаты подписанного им указа. «Многие из вас пока не знают, в чем заключается мое решение, но мы с этим разберемся, и вы узнаете. Это очень хорошее решение, это будет решение, которое пойдет на пользу стране и, я думаю, миру, потому что это касается всей планеты»,— сообщил Трамп. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, как его решение должна интерпретировать Украина.