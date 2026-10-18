Санкции попали в ад
Президент Трамп отказался вводить рестрикции против России
Президент США Дональд Трамп стал вводить в действие закон об «адских санкциях» против России и ее торговых партнеров, который мог вступить в силу 18 октября. Глава Белого дома уведомил Конгресс о своем решении заморозить действие антироссийского закона и назвал этот шаг «очень хорошим» для Америки и всего мира. Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, введение санкций поставлено на 60-дневную паузу. Новое решение президент Трамп будет принимать уже после выборов в Конгресс США и декабрьского саммита G20 в Майами, на который он пригласил президента России Владимира Путина.
Интрига вокруг того, начнет ли работать с 18 октября ранее одобренный Конгрессом США и подписанный президентом закон об «адских санкциях» против России и ее торговых партнеров, разрешилась на два дня раньше срока его вступления в силу.
В ночь на субботу, 17 октября, стало известно о том, что глава Белого дома проинформировал Конгресс о намерении пока не вводить масштабные санкции, предусмотренные «законом Грэма» (покойный сенатор Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов РФ). «Я принял решение приостановить реализацию подобных санкций и пошлин»,— сообщил в своем исполнительном указе президент Трамп, отметив, что «в настоящий момент это отвечает американским национальным интересам».
Одно из ключевых положений «закона Грэма» — пункт о введении пошлин до 500% на все товары, которые США импортируют из РФ. Второй пункт предусматривает пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа (Китай, Индия, Турция, Евросоюз, Южная Корея).
Поставив на паузу выполнение закона об «адских санкциях», президент Трамп тем самым воспользовался заложенной в документ самим сенатором Грэмом лазейкой, наделяющей главу Белого дома правом отказаться от введения карательных мер, если он сочтет их противоречащими национальным интересам США. Именно это глава Белого дома и сделал, подписав президентский указ.
Комментируя решение главы Белого дома, официальный представитель Белого дома Тейлор Роджерс связала его со стремлением добиться урегулирования украинского конфликта, которое, как считает Трамп, только усложнили бы карательные меры против России.
«Применение сейчас положений о санкциях препятствовало бы усилиям США по достижению прочного и всеобъемлющего мирного соглашения между Украиной и Россией путем переговоров»,— заявила Тейлор Роджерс изданию Axios. «По мере продолжения переговоров этот закон наделяет президента дополнительными полномочиями для достижения мирного урегулирования»,— добавила она.
Агентство Bloomberg, анализируя мотивы президентского указа, отмечает, что решение немедленно не вводить пошлины позволит Трампу избежать конфликтных ситуаций с такими ведущими покупателями российских энергоресурсов, как Китай, Индия и Турция, и продолжать сотрудничество с Россией по насыщению мировых рынков дизельным топливом после договоренностей, достигнутых 8 октября в ходе разговора президентов Трампа и Путина.
Сам президент Трамп, общаясь с журналистами 18 октября в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида, призвал их набраться терпения, чтобы увидеть позитивные результаты подписанного им указа. «Многие из вас пока не знают, в чем заключается мое решение, но мы с этим разберемся, и вы узнаете. Это очень хорошее решение, это будет решение, которое пойдет на пользу стране и, я думаю, миру, потому что это касается всей планеты»,— сообщил Трамп. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, как его решение должна интерпретировать Украина.
Свою оценку указа главы Белого дома дал и госсекретарь США Марко Рубио, указавший на то, что пока речь идет о взятой Трампом двухмесячной паузе. По его словам, спустя 60 дней у президента США должно появиться больше ясности относительно того, насколько целесообразно применять санкционные меры.
«Я думаю, президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы проанализировать, какие последствия введение как санкций, так и пошлин будет иметь для мировой экономики и экономики США»,— заявил Марко Рубио.
Согласно указу главы Белого дома, «исключения из санкционного режима останутся в силе до тех пор, пока президент и госсекретарь, консультируясь с министром финансов и торговым представителем, не придут к выводу, что санкции следует претворить в жизнь». Кроме того, указ предписывает торговому представителю США «отслеживать обстоятельства, связанные с импортом и закупками странами сырой нефти и природного газа из Российской Федерации» и регулярно докладывать президенту об этих обстоятельствах.
Комментируя приостановку действия закона о санкциях против России, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал решение Трампа «важным и по-настоящему историческим моментом». «Вместо санкций и конфронтации — диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность»,— написал Дмитриев в Telegram-канале, напомнив, что применение закона об «адских санкциях» грозило полностью остановить экономическое взаимодействие России и США, а также нанести серьезный ущерб американской экономике и мировым рынкам.
Как считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, решение приостановить действие закона об «адских санкциях» «свидетельствует о серьезности настроя администрации США оказать содействие поиску украинского урегулирования». «Теперь ожидаем визга и улюлюканья со стороны Евросоюза и иже с ним»,— заявил Рябков агентству «РИА Новости».
Впрочем, главная политическая битва вокруг закона об «адских санкциях» развернется в Вашингтоне. Примечательно, что многие конгрессмены США из обеих партий уже осудили указ президента Трампа.
Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что это решение «окажет поддержку экономике России», а один из авторов законопроекта, сенатор-демократ Ричард Блументал, выразил мнение о том, что решение Трампа никак не продиктовано вопросами обеспечения национальной безопасности США.
Среди конгрессменов-республиканцев тоже звучит критика Трампа. «США следует усиливать экономическое давление на Россию, а не ослаблять его. Нужно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, в том числе полностью применять санкции по "закону Грэма"»,— предупредил член Палаты представителей Френч Хилл. Жесткие заявления сделали сенаторы-республиканцы Том Тиллис, Джон Корнин, Дарлин Грэм.
Таким образом, борьба за и против закона Грэма пойдет в Вашингтоне на встречных курсах и будет зависеть от нового расклада сил в Конгрессе США после выборов 3 ноября, а также от отношений Трампа с лидерами России, Китая, Индии, Турции и других стран. В связи с этим многое прояснится после намеченного на 14–15 декабря саммита G20 в Майами, на который Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина.