Теннисист Давидович-Фокина выиграл первый в карьере «мастерс»
26-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина стал победителем турнира серии «мастерс» в Шанхае. В финале он обыграл соотечественника, 13-го номера мирового рейтинга Рафаэля Ходара.
Матч продолжался чуть меньше двух с половиной часов и завершился со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Давидовича-Фокины. Для него это крупнейший титул в карьере. Ранее он однажды — в 2022 году — доходил до финала «мастерса», но тогда уступил в решающем матче грунтового «тысячника» в Монте-Карло греку Стефаносу Циципасу. Всего на счету 27-летнего испанца три титула Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Все три были завоеваны в нынешнем сезоне.
В обновленном рейтинге ATP Давидович-Фокина займет наивысшую в карьере 13-ю строчку. 19-летний Ходар поднимется на 11-е место.
Общий призовой фонд «мастерса» в Шанхае превышает $9,4 млн. В прошлом году победителем стал монегаск Валантен Вашро. Из российских теннисистов турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2019).