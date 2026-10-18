Теннисист Давидович-Фокина выиграл первый в карьере «мастерс»

Матч продолжался чуть меньше двух с половиной часов и завершился со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Давидовича-Фокины. Для него это крупнейший титул в карьере. Ранее он однажды — в 2022 году — доходил до финала «мастерса», но тогда уступил в решающем матче грунтового «тысячника» в Монте-Карло греку Стефаносу Циципасу. Всего на счету 27-летнего испанца три титула Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Все три были завоеваны в нынешнем сезоне.