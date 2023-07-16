Липецкий завод Danone и воронежское предприятие «Балтики» переходят во временное управление Росимущества

Президент РФ Владимир Путин 16 июля подписал указ «О внесении изменений в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление...». Согласно документу, доли Danone и «Балтики», которые принадлежали иностранным компаниям, переходят во временное управление Росимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В указе отмечается, что под управление государства переходят 83,292 млн обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежали Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».

От «Балтики» во временное управление Росимущества переходят 98,56%, принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская «дочка» Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg).

Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о сокращении бизнеса в России в октябре 2022 года. Среди активов компании в РФ — 13 заводов, которые выпускают традиционные молочные продукты, йогурты, десерты, творожки. По итогам 2021 года чистая прибыль «Данон Россия» и «Данон Трейд» составила 8,85 млрд и 1,43 млрд руб. соответственно. В Черноземье иностранная компания управляла крупным молочным комбинатом «Липецкий». Среди претендентов на российские активы французского производителя ранее назывались отечественные группы «Русагро», «Черкизово», «Черноголовка», «Эконива», «Румелко» Владимира Лисина, Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и АФК «Система».

23 июня 2023 года датская Carlsberg Group объявила об успешной продаже «Балтики» неназванному инвестору. При этом иностранная компания заявила об уходе из России еще 28 марта 2022 года. «Балтика» управляет восемью заводами, где выпускается более 50 брендов. Одно из старейших пивоваренных предприятий находится в Воронеже. В апреле прошлого года одним из претендентов на российские активы Carlsberg Group называлась подконтрольная турецкой Anadolu Efes компания AB InBev Efes.

Источник «Ъ» в инвестиционных кругах предположил, что передача российских компаний Danone и Carlsberg Росимуществу может быть связана со стремлением властей РФ помешать выводу за рубеж крупных сумм от продажи активов, что могло бы повлиять на курс рубля.

25 апреля Владимир Путин своим указом разрешил передавать во временное управление иностранные активы в РФ. Эта мера стала ответом на блокировку российских активов за рубежом.

Владимир Зоркий