Продать не дано

Передача в управление Росимуществу воронежского пивоваренного завода компании «Балтика» и молочного комбината «Липецкий» холдинга Danone оказалась неожиданной для иностранных собственников этих активов. Они изучают юридические последствия действий российских властей и готовятся принять меры для отстаивания своих прав. В руководстве регионов пока не видят рисков для предприятий и их сотрудников. По мнению экспертов, первоочередной задачей Росимущества как временного управляющего будет обеспечение сохранности активов, а вот вопрос о дальнейших планах на них — продажа бизнеса или сохранение компаний в государственном управлении — остается открытым.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера представители французской Danone и датской Carlsberg Group прокомментировали переход их российских активов под контроль государства. 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым передал во временное управление Росимуществу доли в российских структурах Danone и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика». Согласно документу под управление государства переходят 83,292 млн обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежали Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд». От «Балтики» переходят 98,56%, принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская «дочка» Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH (немецкая «дочка»).

Производитель продуктов питания Danone с заводом в Липецкой области вчера заявил через свою пресс-службу, что компания «приняла к сведению» решение президента РФ и теперь «расследует ситуацию». Она «готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав» как акционера АО «Данон Россия» и «обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности своих сотрудников».

Процесс передачи контроля над бизнесом в России начался в компании якобы еще 14 октября 2022 года. Решение о переходе предприятий во временное управление не повлияет на финансовый прогноз Danone на 2023 год, отметили в пресс-службе. В правительстве Липецкой области вчера сообщили «Ъ», что комбинат «работает в штатном режиме, продолжает перерабатывать молоко и выпускать продукцию». «Управленческий персонал также работает на месте. Не видим объективных предпосылок для сокращения сотрудников и закрытия предприятия»,– добавили там.

В пресс-службе Carlsberg Group вчера рассказали, что «не получали официальной информации относительно указа президента или последствий для пивоваренной компании “Балтика”». «Carlsberg Group работает в соответствии с местными нормами и правилами в России и считает такое развитие событий неожиданным»,— отметили в компании, пообещав оценить юридические и операционные последствия такого развития событий, чтобы «предпринять все необходимые ответные действия».

В Carlsberg напомнили о принятом 28 марта 2022 года решении «добиться полной продажи» бизнеса в России. «После обширного процесса отделения бизнеса от остальной части Carlsberg Group соглашение о продаже российского бизнеса уже было подписано 23 июня 2023 года при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных условий в ряде юрисдикций»,— добавили там. После указа Владимира Путина перспективы этого процесса «весьма неопределенны»: «Группа находится в процессе получения более подробной информации и как можно скорее опубликует любую уместную и проверенную информацию, включая потенциальные финансовые последствия».

В правительстве Воронежской области вчера выразили уверенность, что передача управления местным пивзаводом «Балтики» Росимуществу не скажется на режиме его работы.

Danone и «Балтика» входят в число крупнейших игроков на своих рынках в РФ. В последнем рейтинге Milknews, «Союзмолока» и Streda Consulting Danone занимает первое место среди переработчиков молока с выручкой 122,7 млрд руб. за 2021 год против 107,8 млрд руб. у ближайшего конкурента «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo). Среди активов Danone в РФ — 13 заводов, которые выпускают традиционные молочные продукты, йогурты, десерты, творожки. В числе претендентов на российские активы французского производителя ранее назывались отечественные группы «Русагро», «Черкизово», «Черноголовка», «Эконива», «Румелко» Владимира Лисина, Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева и АФК «Система».

«Балтика», по данным «Ъ», в 2022 году выпустила 197,42 млн дал пива и пивных напитков. Это соответствует второму месту в России после AB InBev Efes (223,29 млн дал), а третье место заняли «Объединенные пивоварни Хейнекен» с 93,65 млн дал продукции. «Балтика» управляет восемью заводами в РФ, где выпускается более 50 брендов. В апреле прошлого года одним из претендентов на российские активы Carlsberg Group называлась подконтрольная турецкой Anadolu Efes компания AB InBev Efes.

Ранее под временный контроль Росимущества были переведены генерирующие компании «Фортум» (принадлежит финской Fortum) и «Юнипро» («дочка» немецкой Uniper).

По мнению экспертов, все сделки M&A с участием иностранцев, скорее всего, встанут на паузу. Управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев полагает, что первоочередной задачей Росимущества будет обеспечение сохранности активов. При этом вопрос о вариантах дальнейших действий — продажа бизнеса или сохранение компаний в государственном управлении — остается открытым, считает юрист.

Елизавета Цветкова