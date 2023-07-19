Владеющую воронежским пивоваренным заводом компанию «Балтика» после национализации возглавил основатель Таймураз Боллоев

Президентом пивоваренной компании «Балтика», 100% долей которой с 16 июля находятся во временном управлении Росимущества, назначен Таймураз Боллоев. Господин Боллоев был основателем компании, руководил ей в 1990-2000-е годы и передал бизнес датской Carlsberg Group, из собственности которой активы сейчас были фактически национализированы. О назначении сообщил telegram-канал Союза российских пивоваров. На этом посту господин Боллоев сменит Дениса Шерстенникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Carlsberg Group сообщили, что после передачи ее доли в «Балтике» во временное управление датская компания не сохраняет контроль над управлением или операциями в российской. Поэтому изменения в руководстве «Балтикой» были приняты без уведомления или одобрения Carlsberg Group. «Для Carlsberg Group неясно, каковы последствия этого развития для текущих операций Baltika Breweries в России, а также в текущем процессе продаж»,— говорится в пресс-релизе на сайте датской компании.

«Балтика» управляет восемью предприятиями в РФ, в том числе Воронежским пивоваренным заводом. Компания выпускает более 50 брендов, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др. По данным«Ъ», в 2022 году компания выпустила 197,42 млн дал пива и пивных напитков. Это соответствует второму месту в России после AB InBev Efes (223,29 млн дал, бренды «Старый мельник из бочонка», Lowenbrau, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel и др.). Таймураз Боллоев возглавлял «Балтику» в 1990–2000-е годы, под его руководством основным акционером компании стал Baltic Beverages Holding, перешедший под контроль Carlsberg. Он также был президентом государственной корпорации «Олимпстрой». Сегодня господин Боллоев владеет крупным производителем одежды «БТК Групп», долей в компании, управляющей аэропортом Геленджика. В 2020 году структура Таймураза Боллоева приобрела у ВТБ долю в «Деметра-холдинге», в который входит несколько активов на рынке зернового экспорта.

В конце июня Carlsberg Group объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов. А 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым передал «во временное управление» Росимуществу доли в российских структурах Danone и пивоваренной компании «Балтика». Согласно документу, под управление государства переходят 83,292 млн обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежали Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд». От «Балтики» переходят 98,56%, принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская «дочка» Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH (немецкая «дочка»).

Передача в управление Росимуществу воронежского пивоваренного завода компании «Балтика» и молочного комбината «Липецкий» холдинга Danone оказалась неожиданной для иностранных собственников этих активов. Они изучают юридические последствия действий российских властей и готовятся принять меры для отстаивания своих прав.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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