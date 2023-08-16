Carlsberg пообещала бороться за активы компании «Балтика» с заводом в Воронеже

После «национализации» компании «Балтика» с заводом в Воронеже, принадлежавшей Carlsberg Group, датская пивоваренная корпорация заявила, что «оценивает ситуацию и юридические последствия этого крайне неожиданного шага» и что «будет стремиться защитить свои активы и стоимость бизнеса». Информация об этом опубликована в финансовом отчете Carlsberg Group за первые шесть месяцев 2023 года.

«Балтика» управляет восемью предприятиями в РФ, в том числе Воронежским пивоваренным заводом. Компания выпускает более 50 брендов, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др. По данным «Ъ», в 2022 году компания выпустила 197,42 млн дал пива и пивных напитков. Это соответствует второму месту в России после AB InBev Efes (223,29 млн дал, бренды «Старый мельник из бочонка», Lowenbrau, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel и др.).

В конце июня Carlsberg Group объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов. А 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым передал «во временное управление» Росимуществу 100% долей в «Балтике». Президентом пивоваренной компании был назначен Таймураз Боллоев. Он был основателем компании, руководил ей в 1990-2000-е годы и передал бизнес датской Carlsberg Group.

Также президентским указом был фактически национализирован молочный комбинат «Липецкий» французского холдинга Danone.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».