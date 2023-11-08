Зрители «прощелкали» билеты

Собирается ли Большой театр менять систему продажи билетов? Почему его сайт работает с перебоями? И как учреждение взаимодействует с полицией в борьбе со спекулянтами? Эти вопросы депутаты Госдумы адресовали гендиректору Большого Владимиру Урину после старта продаж билетов на «Щелкунчика». Легендарный балет традиционно дают в канун Нового года и в январские праздники, и каждый сезон вокруг постановки возникает ажиотаж. В 2024 году у касс театра снова были давки и скандалы, а цены у перекупщиков опять в разы выше, чем официальные. С подробностями —Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Большой испытывает на прочность желающих попасть на «Щелкунчика» не первый год. Толкучка у касс, кажется, такой же атрибут новогодних праздников, как и легендарная постановка. Порционная продажа билетов на определенные даты и строго по паспорту ситуацию не меняют.

В этом году первый этап борьбы за кресла в историческом зале начался в ночь на 4 ноября: сотни любителей балета выстроились в очередь за... браслетами, которые обеспечивают место в очереди уже к кассам театра. Они открыли продажу билетов в 10 утра 4 ноября.

То, что происходило дальше, напоминало сцены из «Голодных игр», поделилась впечатлениями собеседница “Ъ FM” Дарья, победившая в битве ценителей искусства:

«Я простояла около 11 часов. Невозможно было выйти ни за водой, ни за едой, ни в туалет. Если отошел, то все, скорее всего, обратно уже не зайдешь. И все стояли, как могли. Когда около полуночи начали выдавать браслеты, произошла дикая давка, многие начали просто падать, толпа напирала очень сильно, там было около 2 тыс. человек».

Но так повезло далеко не всем. Заветных браслетов было всего 400 штук, а желающих в несколько раз больше, рассказывали собеседники “Ъ FM” с места событий. К тому же, как это часто бывает, в процессе ожидания сформировалась параллельная очередь, а ЧОПовцы, следившие за порядком, пропускали кого-то в обход.

Но все это, кажется, допустимая цена за возможность прикоснуться к великому. По крайней мере, москвич Дмитрий намерен на время нового раунда раздачи браслетов взять отгул на работе, чтобы уж наверняка:

«Я хочу приехать ночью и буду стоять целые сутки. У нас собирается группа, человек 50, мы будем друг друга менять, греться. Машину поставлю рядом, на парковке у театра. Возьмем теплые вещи, стулья, пледы, чай, еду какую-то. А еще привезу баян, девчонки будут петь».

Казалось бы, в век интернета физически стоять в очередях нет необходимости. Большой театр на своем сайте открыл продажу билетов вечером 5 ноября, но облегчения это не принесло. Москвичка Оксана после восьми часов безуспешных попыток поняла, что покупать офлайн, видимо, гуманнее:

«Уже за час или даже полтора начались проблемы на сайте. Невозможно зайти на тот поддомен, где непосредственно продаются билеты. В какой-то момент начало выкидывать из аккаунта, и нужно было вводить "капчу", чтобы доказать, что я не робот. Там постоянно выскакивало сообщение: похоже, вы не человек. Это и было прямое доказательство того, как к нам относится Большой театр».

Зато у перекупщиков, похоже, никаких проблем. Практически сразу после старта продаж “Ъ FM” обнаружил на популярных сайтах объявлений предложения по предзаказу билетов. Не самые удобные места в партере отдавали за 60 тыс., нужны были только паспортные данные.

Почему же ситуация повторяется год за годом? Большой театр отказался отвечать “Ъ FM” на этот вопрос. Возможно, депутаты Госдумы будут успешнее. Хотя, скорее всего, в ход пойдут риторические фигуры, ведь нормального решения проблемы нет, полагает главный редактор информагентства InterMedia Евгений Сафронов:

«Организовать продажу билетов эффективно можно, но это крайне сложно, эта проблема не была решена даже в СССР, и сейчас не решена нигде в мире. Нужны особые меры — лотерея или аукцион — но для этого сейчас просто нет ни воли руководства, ни соответствующей законодательной базы».

В минувшие выходные прошла только первая волна реализации билетов на «Щелкунчика» — на показы с 23 по 28 декабря. Цены у перекупщиков доходили до 200 тыс. Но то ли еще будет: в ближайшую субботу стартуют продажи на топовые предновогодние даты. Тут и «Голодные игры» покажутся детским утренником.

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Елена Тюленева