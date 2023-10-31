Новогодние елки внесли в бюджет

Билетов на популярные детские новогодние елки в дни праздников практически не осталось. В октябре в Москве на этот сегмент пришлось около 10% от общего объема продаж. При этом цены выросли на 15%, по сравнению с 2022 годом. Такие данные предоставили “Ъ FM” в «МТС Энтертейнмент», которая управляет сервисами «МТС Live» и Ticketland. Стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки также увеличилась. В предстоящем праздничном сезоне за хороших актеров просят 50 тыс. руб. Подробности — у Александра Мезенцева.

В 2023 году в Москве средняя стоимость новогодних представлений для детей — около 2,5 тыс. руб. Билеты подорожали примерно на 15% год к году.

Но фактически это всего несколько сотен рублей, и родители не экономят на праздничной программе, объясняют собеседники “Ъ FM”. Хотя представители индустрии отмечают, что спрос в этом году некорректно сравнивать с показателями 2022-го, говорит главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов:

«2022-й был годом начала спецоперации, что привело к проблемам психологического характера, граждане очень переживали, и запланированного восстановления рынка не произошло. Сейчас люди немного успокоились и начали заниматься тем, чем и должны — рождением и воспитанием детей».

На сервисах по продаже билетов десятки спектаклей, рождественских сказок и новогодних елок. Первые представления начнутся в середине декабря, а на самые ходовые даты — перед Новым годом и после него — мест практически не осталось. Игроки рынка отмечают, что россияне больше не боятся покупать билеты заранее, говорит пиар-директор «МТС Энтертейнмент» Лилия Галяутдинова:

«Билеты на мероприятия начинают покупать заранее. Идет тренд на более комфортное и долгосрочное планирование досуга, это видно и по детским елкам, и театрам. На сентябрьские спектакли театра Вахтангова, например, в августе и в июле практически невозможно было купить билеты. Спрос на развлечения не падает».

В 2023 году традиционно пользуется спросом заказ на дом Деда Мороза и Снегурочки. По информации на профильных сайтах, цены за услугу закономерно увеличиваются ближе к Новому году. Если с 1 по 20 декабря артистов можно пригласить в среднем за 6 тыс. руб., то в праздничную ночь стоимость возрастает примерно до 20 тыс. руб. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, цена хороших актеров достигает 50 тыс. руб.

Во многом подобные цены объясняются дефицитом Дедов Морозов, говорит владелец и генеральный директор ивент-компании Big Jack Николай Андреев:

«Эта услуга популярна каждый год. Видим, что в 2023-м она тоже максимально востребована. Отмечается даже рост спроса над предложением. Связываем это и с тем, что в основном Деды Морозы — это молодые актеры, и многие из них призывного возраста.

И в целом креативная индустрия за последний год стала меньше в численном выражении, потому что многие куда-то уехали или кто-то пошел на фронт, поэтому в целом Дедов Морозов стало меньше».

Впрочем, не все россияне планируют активный досуг во время новогодних праздников. Как пишут «Известия» со ссылкой на сервис электронных платежей «ЮMoney», около 50% опрошенных россиян хотят на каникулах есть, спать и смотреть телевизор.

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Мария Широкова