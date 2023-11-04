Зрители открыли охоту на «Щелкунчика»

Старт продаж билетов на балет «Щелкунчик» вновь вызвал ажиотаж. Приобрести их можно с утра 4 ноября. Еще накануне перед кассами Большого театра сотни человек выстроились, чтобы получить специальный браслет. Он дает право занять место в очереди для покупки билета на постановку. Браслеты выдаются в количестве не более 400 штук в день, уточняется на сайте Большого театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

Москвичка Светлана рассказала “Ъ FM” 3 ноября, что пришла к кассам заранее, но попасть в очередь на покупку билета так и не смогла:

«Приехали в 15.45. Уже стояла очередь, но пока без ограждений. Потом толпа людей выстроилась змейкой. Перед нами примерно 200 человек, и мы входим в лимит по браслетам. Через какое-то время я стала обращать внимание, что впереди, так как не было ограждений, стали толпиться люди. Сотрудники охраны уже поставили ограждения, и тут, я смотрю, чоповец открывает створ, и туда проходят какие-то люди. После этого я поняла, что не получу браслет.

Больше туда, конечно, я не поеду, потому что это цирк. Еще и температура поднялась ночью. Я очень замерзла. Постараюсь, конечно, купить на официальном сайте, но уверена на 99,9%, что он будет временно не работать, потому что так было всегда. Я не знаю, кому удалось купить билет на официальном сайте хоть раз, не видела таких людей.

В 2022 году я пропустила предварительные продажи, поэтому в этом я мониторила заранее и действительно думала, что если я сделаю все, как указывает Большой театр — приеду, встану, отстою — то получу билет».

Очереди из желающих попасть на балет «Щелкунцик» выстраиваются у касс каждый год. В 2022-м собеседнице “Ъ FM” Анне удалось приобрести билеты на спектакль, но для этого ей пришлось выдержать давку:

«Мне нужны были билеты на 30 декабря. Это была уже вторая неделя продаж. Зная заранее дату выдачи браслетов, за неделю до нее я стала ездить к Большому театру перед работой и после, чтобы поймать тех самых волонтеров, которые записывали людей в тетрадь. Удалось записаться вечером 29 ноября. Мне присвоили номер 76, и я со спокойной душой уехала.

3 ноября в 17:00 я снова приехала к Большому театру. Почему так рано? Потому что решила заранее убедиться, что все в порядке. Оказалось, что была еще одна тетрадь от других волонтеров, куда также записывали людей, и обладатели этой тетради каким-то образом то ли выкрали, то ли отобрали ту, куда внесли мои данные.

Часть людей до сотого номера переписали в основную тетрадь, а часть забыли. В новом списке я оказалась уже 169-й, но решила не уезжать и с 17:00 до 24 часов стояла, периодически отходив греться в кафе. Примерно в 22:00 перед Большим театром собралось уже порядка 700 человек, все были разделены на сотни, и началась перекличка.

А в 00:00 стартовала выдача браслетов, и вот тут началось самое неприятное, потому что в первой сотне, где я стояла, случилась давка из-за того, что в очередь попытались втиснуться те, кто не записывался заранее. Но, несмотря на это, я смогла получить браслет с номером 147. На следующее утро я приехала к открытию касс ждать своей очереди для покупки билетов, и мне удалось купить два на достаточно хорошие места».

Официальные цены билетов на предновогодние показы «Щелкунчика» варьируются от 1,5 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Но у перекупщиков они значительно выше. На «Авито» уже появились объявления, где предлагаются услуги по оформлению предзаказа. Цены на места в партере с хорошим обзором начинаются от 80 тыс. руб. Об этом сообщил один из продавцов, которому редактор “Ъ FM” представилась покупателем:

— Сколько вам билетов, какие даты? — 31 декабря, желательно партер, если есть. — Билеты делаются под заказ и по предоплате, не именные. Условия такие: стоимость — от 60 тыс. руб., не балконы. От вас нужны паспортные данные — это серия, номер и фамилия, имя, отчество того человека, который идет. Надо будет внести предоплату в районе 40%. Места: либо ложа первого яруса, либо партер, не очень хорошие ряды и не очень хорошие места. Хорошее место в партере будет стоить 80 тыс. руб. — Как с вами связаться, чтобы передать данные? — Пишете мне. Фотографии, ничего не надо. — Но это вы приобретаете? — Я не стою в очередях. Я делаю билеты под заказ.

На сайте Большого театра уточняется, что в первые дни предварительной продажи билеты на балет «Щелкунчик» можно купить только в кассах. Приобрести их могут те, кто собирается посетить постановку лично, а дополнительно можно взять билет для несовершеннолетних или одного близкого родственника старше 18 лет исключительно по паспорту. После этого будут открыты продажи билетов на сайте. Первый показ спектакля состоится 23 декабря.

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Елена Тюленева