Сотни человек стоят в очереди у Большого театра за билетами на «Щелкунчик»

Возле Большого театра образовалась большая очередь из желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик». В полночь 4 ноября людям начали раздавать браслеты, которые закрепляют места в очереди, официальный старт продаж состоится в 10:00.

В очереди стоят сотни человек, они начали приходить к театру еще утром 3 ноября. По данным телеканала «Москва 24», всего за билетами стоят примерно 300–400 человек, по оценке «Известий»,— около 500.

Как передает «Москва 24», в этом году ввели ограничение: с помощью браслета нельзя купить второй билет на еще одного взрослого. Отдать билет можно только родственнику, но для этого потребуется документальное подтверждение родства.

На представления 23–28 декабря предварительная продажа билетов стартует в кассах театра 4 ноября, на сайте — 5 ноября, на 29–31 декабря — 11 и 12 ноября, на 2–7 января — 18 и 19 ноября соответственно.

Леонид Уварчев