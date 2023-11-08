Белый дом допустил изменение расстановки сил в Европе после выхода РФ из ДОВСЕ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что после выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) европейским союзникам США по НАТО может понадобиться изменение расстановки сил.

«Мы сделаем то, что от нас требуется, для соблюдения обязательств перед нашими союзниками, предусмотренных пятой статьей Североатлантического договора. Для этого может потребоваться изменение расстановки сил, но я не намерен говорить об этом сегодня»,— сказал господин Кирби на брифинге (цитата по ТАСС).

ДОВСЕ был подписан в 1990 году. Первоначальными участниками стали шесть государств Варшавского договора (ОВД), включая СССР, и 16 государств НАТО. Документ квотировал число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в договоре в июле 2007-го, после того как НАТО отказалось ратифицировать его обновленную версию. Подробнее.

На вопрос, почему США после выхода РФ из ДОВСЕ также решили приостановить выполнение обязательств в рамках договора, господин Кирби ответил, что Москва не оставила Вашингтону другого выбора.

В мае 2023-го президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Российский МИД допускал возобновление диалога с Западом при отказе от сдерживания Москвы.

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Эрдни Кагалтынов