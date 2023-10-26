МИД допустил возобновление диалога с Западом при отказе от сдерживания России

Россия готова возобновить диалог со странами Запада, когда те откажутся от политики сдерживания Москвы и вернутся к соблюдению общепризнанных норм международного права. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

«Хотелось бы верить, что западные коллеги прислушаются наконец к голосу разума и начнут следовать принципам равноправия, взаимоуважения, учета законных озабоченностей и потребностей в сфере обеспечения военной безопасности»,— сказал господин Белоусов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, диалог о новой версии Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) станет возможен, когда Запад откажется «от враждебной антироссийской политики». Новая внешнеполитическая система, по его словам, должна учитывать национальные интересы России.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году, он квотировал число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в договоре в июле 2007-го, после того как НАТО отказалось ратифицировать его обновленную версию. 29 мая президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Россия выйдет из договора 7 ноября.

Лусине Баласян