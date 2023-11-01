Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:29

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 ноября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:29. В школе №51 в Орле прошел «Урок мужества», на который был приглашен участвующий в СВО танкист. Он находился в зоне боевых действий 13 месяцев, приехал в облцентр в отпуск. У него трое малолетних детей. Об этом сообщила администрация Орла.

10:56. При повторном обстреле белгородского Шебекина накануне пострадала женщина. С перелом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа ее доставили в больницу. Врачи оказали ей необходимую помощь, от госпитализации пострадавшая отказалась.

10:33. За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 99 боеприпасами и одним беспилотником. В результате инцидентов пострадал один человек, разрушения установлены в двух населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:26. Сегодня утром со стороны Украины было обстреляно село Свердликово Суджанского района Курской области. Установлено попадание пяти снарядов. Пострадавших нет. Повреждения зафиксированы в пяти домах: выбиты окна, осколками посечены заборы, сарай, кровля одного из домов. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

9:31. С 1 по 15 ноября в Валуйском городском округе Белгородской области будут проходить учебные стрельбы с 9:00 до 14:00. Об этом сообщил глава округа Алексей Дедов в своем Telegram-канале.

8:42. В ночь на 1 ноября пресечена атака одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

8:35. В Белгородской области стартовал осенний этап детских соревнований «Зарница 2.0». В одном из районов региона собрались 14 команд, в том числе одна из Донецка. Как рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков, сложные испытания дети пройдут в течение трех дней в формате полевых игр. «Заеду к ним сам и посмотрю, как там все происходит»,- пообещал глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 31 октября

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...