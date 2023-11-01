Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 ноября

12:29. В школе №51 в Орле прошел «Урок мужества», на который был приглашен участвующий в СВО танкист. Он находился в зоне боевых действий 13 месяцев, приехал в облцентр в отпуск. У него трое малолетних детей. Об этом сообщила администрация Орла.

10:56. При повторном обстреле белгородского Шебекина накануне пострадала женщина. С перелом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа ее доставили в больницу. Врачи оказали ей необходимую помощь, от госпитализации пострадавшая отказалась.

10:33. За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 99 боеприпасами и одним беспилотником. В результате инцидентов пострадал один человек, разрушения установлены в двух населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:26. Сегодня утром со стороны Украины было обстреляно село Свердликово Суджанского района Курской области. Установлено попадание пяти снарядов. Пострадавших нет. Повреждения зафиксированы в пяти домах: выбиты окна, осколками посечены заборы, сарай, кровля одного из домов. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

9:31. С 1 по 15 ноября в Валуйском городском округе Белгородской области будут проходить учебные стрельбы с 9:00 до 14:00. Об этом сообщил глава округа Алексей Дедов в своем Telegram-канале.

8:42. В ночь на 1 ноября пресечена атака одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

8:35. В Белгородской области стартовал осенний этап детских соревнований «Зарница 2.0». В одном из районов региона собрались 14 команд, в том числе одна из Донецка. Как рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков, сложные испытания дети пройдут в течение трех дней в формате полевых игр. «Заеду к ним сам и посмотрю, как там все происходит»,- пообещал глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 31 октября