Праздник без хлопков

В преддверии новогодних праздников регионы Черноземья начали вводить дополнительные ограничения на использование пиротехники, продажу алкоголя и проведение массовых мероприятий. Больше всего их установлено в приграничных Белгородской и Курской областях, которые почти ежедневно попадают под украинские обстрелы. По мере удаления от зоны спецоперации количество ограничений снижается.

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В регионах Черноземья продолжается введение ограничений на период новогодних праздников. Вечером 28 декабря глава отдаленного от границы на 200 км Таловского района Воронежской области Виктор Бурдин сообщил, что с 31 декабря по 9 января в муниципалитете ограничат «для организаций и граждан» использование пиротехнических изделий (исключения — хлопушки и бенгальские огни), 29 января такое же ограничение было введено в Нововоронеже. До этого оперштаб Воронежской области запретил использование пиротехники (с теми же исключениями) в двух граничащих с Луганской Народной Республикой районах — Кантемировском и Россошанском, а также в прилегающем к Россошанскому Ольховатском районе.

Это ограничение продлено «на период действия режима среднего уровня реагирования» (он также введен в Белгородской и Курской областях). Кроме того, использование пиротехники запрещено на главной площади Воронежа; там же не допускаются полеты беспилотников.

Целый ряд ограничений действует в Белгородской области, которая наряду с Курской ежедневно сталкивается с обстрелами со стороны Украины. На прошлой неделе белгородские власти ограничили розничную торговлю алкоголем в девяти районах и городских округах, граничащих с Украиной: продажа будет вестись только с 11:00 до 16:00. По словам председателя облдумы Юрия Клепикова, мера позволит «сохранить социальное спокойствие жителей приграничья». Также в регионе запрещен запуск фейерверков и контролируется их продажа, отменены массовые мероприятия.

Власти Курской области с 12 декабря до конца января запретили продажу и запуск в регионе фейерверков. По словам губернатора Романа Старовойта, это связано с необходимостью «обеспечить безопасность и спокойствие курян»: как и белгородцы, они периодически слышат «хлопки» от работы военных. Кроме того, еще в октябре областные власти решили не организовывать в регионе новогодние массовые мероприятия (их смогут проводить отдельные учреждения) и гуляния (но прогулочные зоны украшены). По словам мэра Курска Игоря Куцака, для городских властей «принципиальными» были два момента: «создание у маленьких курян ощущения волшебства и сохранение бюджета за счет использования прошлогодних украшений и инсталляций».

Кроме того, губернатор Роман Старовойт запретил сотрудникам облправительства проводить корпоративы, призвав отмечать праздники «сдержанно»: «Концентрируем внимание на поздравлении и поддержке юных курян — детей военнослужащих, больных ребятишек, воспитанников домов-интернатов. Будут проходить и губернаторские елки, и елки в районах».

В Липецкой области еще в октябре было решено отказаться от новогодних массовых гуляний и «увеселительных мероприятий». Губернатор Игорь Артамонов, заявив, что для этого «пока не время», отметил, что города будут украшены купленными ранее гирляндами: «Какие бы вызовы ни стояли перед нами, Новый год — любимый всеми с детства праздник. Его отмечали даже в блокадном Ленинграде».

В Орловской области также не планируют проводить традиционные массовые гуляния на центральных площадях городов и райцентров, сообщили в облправительстве. Новогодние мероприятия пройдут в областных и муниципальных учреждениях культуры, акцент сделают на благотворительных акциях для детей военнослужащих и семей, прибывших из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Также в регионе запретили запускать фейерверки и отменили салют. «Отмена салюта — это вынужденная мера. Мы и так стараемся максимально украсить и город, и наши муниципальные центры, чтобы было где погулять с детьми. А вот победный салют обязательно мы с вами устроим и проведем его всей областью вместе»,— сказал губернатор Андрей Клычков.

В Тамбовской области, наиболее удаленной от зоны спецоперации, ограничения на использование фейерверков были установлены 29 декабря. Они введены в соответствии с особым противопожарным режимом, который будет действовать в регионе с 29 декабря 2022-го по 9 января 2023 года. Согласно документам, фейерверки и другие виды пиротехники (тоже за исключением бенгальских огней и хлопушек) нельзя использовать на объектах отдыха, общепита, в культурно-развлекательных учреждениях и местах с массовым пребыванием людей. Кроме того, этот запрет распространяется на территории, расположенные в пределах 500 м от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автодорог) и топливно-энергетического комплекса.

Также на праздниках нельзя будет запускать фейерверки ближе 50 м от жилых домов, объектов ЖКХ, сельского хозяйства и частных домовладений. Нарушители этих запретов могут получить штрафы. Глава Тамбова Максим Косенков сообщил, что мэрия «по объективным и понятным всем причинам отказывается от шумных, массовых мероприятий», а также от салюта. Зато 27 декабря облправительство сообщило о том, что в регионе впервые «сформирована общая новогодняя афиша мероприятий».

«Приглашаю всех в Тамбовскую область провести праздничные дни весело и с пользой»,— сказал губернатор Максим Егоров.

Олег Мухин