В Липецкой области «тотально» запретили салюты и использование беспилотных судов

На оперативном штабе Липецкой области принято решение к существующему ограничению на полеты в регионы БПЛА добавить полный запрет на использование всех видов беспилотных судов любой массы и типа. Также запрещается применение салютов и пиротехнических изделий, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.

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По его словам, целесообразность таких мер поддержали все участники заседания регионального оперштаба, большинство из которых – руководители правоохранительных ведомств. Исключения будут сделаны для беспилотников органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности, уточнил губернатор.

«С пиротехникой – никаких исключений! Тотальный запрет. Поступает много жалоб от жителей, что вот опять поздно вечером где-то в городе грохотали. Что за хлопки? Что за вспышки? Людей прекрасно понимаю. Когда из соседних областей постоянно приходят тревожные новости, то взрывы салютов скорее нервируют,- объяснил господин Артамонов. - Думаю, все понимают, что так надежнее и спокойнее. Вопросы безопасности всегда были у нас в приоритете, а сейчас – особенно»

Глава региона отметил, что контроль соблюдения правил по использованию БПЛА в регионе усилят.

Владимир Зоркий