ЦАХАЛ идет до конца

Армия обороны Израиля продвигается вглубь Газы, прежде она объявляла об окружении сектора. После того, как военные фактически разрезали его пополам, им удалось значительно продвинуться в северной части анклава, утверждает издание Haaretz. ЦАХАЛ «с удвоенной силой» стал атаковать объекты «Хамаса» в Газе. Местный Минздрав тем временем, заявил что от ударов Армии обороны Израиля погибло уже больше 10 тыс. мирных жителей. The Washington Post сообщает, что ЦАХАЛ в последние дни мог «поднять порог допустимых жертв среди гражданского населения», причем Белый дом якобы считает приемлемым несколько другой уровень потерь. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, в свою очередь, осудил обе стороны конфликта, отметив, что они «не находятся выше международного гуманитарного права».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Al-Masri, Reuters Фото: Mohammed Al-Masri, Reuters

Как операция ЦАХАЛа в Газе может развиваться дальше? И повлияет ли на планы военных давление со стороны мирового сообщества? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с востоковедом Андреем Онтиковым: «Мы не знаем, какие планы у израильтян на дальнейшие боевые действия. Может быть, они сейчас займутся Газой, а потом — южными районами. Просто об этом сейчас не сообщается.

Израильтяне сказали, что одна из их главных целей — туннели. В принципе они являются главным источником снабжения "Хамаса", по ним группировка получает какие-то товары, которые недоступны в силу того, что введена блокада сектора Газа. Прежде всего речь идет о металлических трубах, которые используются для производства самодельных ракетных установок.

При этом если военная операция растягивается во времени, то страдания мирного населения будут только усугубляться. Ведь речь идет не только о том, что люди массово гибнут. Там же еще гуманитарная катастрофа: не хватает медикаментов, продуктов питания.

Факт заключается в том, что израильтяне с гибелью мирного населения в принципе не считаются, у них есть задача — ликвидировать такого-то человека или уничтожить такой-то объект. Гибель гражданского населения воспринимается как сопутствующий ущерб без какой-либо в принципе моральной оценки. Такой конфликт».

Тем временем Иордания фактически предупредила Израиль о риске начала вооруженного конфликта между двумя странами. Премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна завил, что Амман будет воспринимать любые попытки выселения палестинцев из Газы как объявление войны. Кроме того, по мнению главы кабинета министров, действия ЦАХАЛа «не соответствуют принципам самообороны».

Прежде Иордания уже сообщала о готовности «всеми средствами» противостоять перемещению мирного населения сектора. Однако до реальных столкновений между Иерусалимом и Амманом дело не дойдет, считает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов:

«Иордания и Египет панически боятся нового притока палестинских беженцев на свою территорию. Если в последнем их число не такое большое, то в Иордании к настоящему времени 70% граждан — это палестинцы, и любое увеличение этого числа может привести к тому, что это будет не Королевство Иордания, а государство Палестина на территории Иордании. Поэтому в Аммане больше озабочены, чтобы неконтролируемый исход беженцев, не дай бог, не хлынул на их территорию.

Если говорить про заявление властей королевства, то оно в какой-то мере популистское. Премьер-министр обязан в такой ситуации выразить арабскую, мусульманскую, исламскую солидарность, но это не более чем пустое сотрясание воздуха. Примерно то же самое озвучивает и Турция.

Получается, все региональные соседи, игроки используют нерешенную палестинскую проблему, чтобы усилить свое влияние. Поэтому, с одной стороны, есть солидарность арабская, палестинская, исламская, и Израиль оказывается в изоляции. А с другой, внутри очень много противоречий».

Между тем в ЦАХАЛе заявили, что готовы к продолжению военных действий против «Хамаса» зимой. Армия обороны уже выдала бойцам больше сотни тысяч курток и начала работу по оснащению войск специальным снаряжением. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант допустил, что операция в секторе Газа может занять еще три месяца. В то же время военные эксперты еврейского государства не исключали, что война продлится год.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский