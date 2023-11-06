Депутат Гончаренко заявил, что Зеленский решил провести президентские выборы

Президент Украины Владимир Зеленский решил провести выборы главы государства весной 2024 года, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Евросолидарность»). По его словам, тот дал поручение по подготовке к выборам своему офису.

«По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года»,— сказал господин Гончаренко в эфире телеканала Espreso (цитата по изданию «Страна.ua»).

Владимир Зеленский в августе выступал против проведения выборов в существующих условиях. Однако он признавал, что этот вопрос может расколоть поддержку в США. Президент Украины объяснял, что законом запрещено проводить выборы во время военного положения. Сам же господин Зеленский считает, что голосование возможно только при условии, что принять участие в нем смогут все украинцы, в том числе военные, которые ведут боевые действия. Он также заявлял, что для проведения выборов нужно не меньше $5 млрд от США и Европы. По мнению украинского лидера, Западу также нужно организовать возможность для голосования для миллионов украинских беженцев.

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия говорил, что партнеры, финансирующие страну, призывали Украину провести выборы, несмотря на военное положение. Глава МИДа Дмитрий Кулеба сообщал, что господин Зеленский рассматривает возможность проведения выборов.

Леонид Уварчев