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Коммерсантъ FM
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Зеленский выступил против проведения выборов во время военного положения

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос выборов на Украине в условиях военного положения может расколоть поддержку в США. Глава государства заявил, что хочет провести выборы, но выступает против этого, потому что участвующие в боевых действиях военные не смогут принять участие.

Господин Зеленский высказал свое мнение насчет выборов в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Он отметил, что их проведение в военное время невозможно по законодательству. Сам президент считает, что голосование возможно только при условии, что принять участие в нем смогут все украинцы. «Чтобы этот выбор был сделан обществом. Чтобы это не разъединило наших людей. Чтобы военные могли проголосовать. Они защищают сегодня эту демократию и не дать им этой возможности из-за войны — это нечестно. Я был против выборов только из-за этого»,— сказал глава государства (выдержки интервью опубликованы на его сайте).

Господин Зеленский отреагировал на слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что Киев должен провести выборы, несмотря на боевые действия. Президент рассказал, что ответил сенатору лично. По его мнению, для проведения выборов украинские парламентарии должны быстро внести изменения в законодательство, США и Европа должны дать на проведение выборов не меньше $5 млрд, а международные наблюдатели должны находиться в окопах, чтобы выборы были легитимными. Господин Зеленский отметил, что не намерен проводить выборы в кредит или изымать средства, предусмотренные на оружие. Кроме того, он отметил, что Западу придется открыть возможность проголосовать 7 млн украинским беженцам, так как у Киева для этого нет инфраструктурных возможностей.

«Поэтому это, пожалуй, единственный выход. Я не хотел бы фантазировать, что мы бы жили без выборов 3, 5, 7 лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что они "держатся". Я ни за что не держусь, я бы хотел провести выборы, честно. Мне нравится это сделать — когда там нужно, в течение года?»,— сказал господин Зеленский.

Режим военного положения действует на Украине с конца февраля 2022 года, когда Россия ввела в страну свои войска. Выборы в Верховную раду должны пройти в конце октября, однако они не состоятся из-за военного положения. Президентские выборы должны пройти весной 2024 года.

Леонид Уварчев

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