Алименты и иноагенты

Министр юстиции Константин Чуйченко на заседании Госдумы в среду рассказал об интеграции новых регионов в российское правовое пространство. Он с удовольствием докладывал как о количестве ЗАГСов на этих территориях, так и о количестве тех, кто находится там в заключении. Ведь и то и другое, по мнению министра, говорит о том, что правовая система в новых регионах работает. Не забыл министр поведать и о том, как Минюст помогает властям даже в военных делах, курируя оснащенность одного из артиллерийских дивизионов. Депутатов же помимо этих тем интересовала судьба злостных неплательщиков алиментов, представителей «пятой колонны», иностранных агентов и даже российской Конституции. Так, коммунисты считают, что ведомство должно срочно рассмотреть их альтернативный вариант Основного закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Чуйченко не только доложил депутатам об успехах в правовой интеграции новых регионов, но и ответил на животрепещущие вопросы об иноагентах и русофобах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Константин Чуйченко не только доложил депутатам об успехах в правовой интеграции новых регионов, но и ответил на животрепещущие вопросы об иноагентах и русофобах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Константин Чуйченко напомнил депутатам, что тема «правительственного часа», в рамках которого он выступал в Думе 25 октября, «напрямую связана с историческим событием»: чуть больше года назад в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области. С тех пор было принято более 50 федеральных законов, направленных на включение новых регионов в российскую правовую систему. По отдельным направлениям процесс интеграции, по словам господина Чуйченко, уже завершается: созданы органы публичной власти, заканчивается формирование муниципалитетов.

Для Минюста обеспечение единого правового пространства — одна из важнейших задач, подчеркнул министр.

Он рассказал, что ведомство проводит правовую экспертизу нормативных актов в новых регионах на соответствие Конституции и федеральному законодательству, оказывает методическую помощь. Так, Минюст участвовал в разработке конституций ДНР и ЛНР, уставов Запорожской и Херсонской областей, подготовке более 500 проектов региональных актов.

В ЛНР с августа начали функционировать органы ЗАГС, в ДНР регистрацию актов гражданского состояния проводят органы ЗАГС, созданные до присоединения к России, а в Запорожской и Херсонской областях они еще в стадии формирования, продолжал докладывать министр. На сегодняшний день в новых регионах работают 518 адвокатов и 282 нотариуса, формируются адвокатские и нотариальные палаты. Правда, при этом господин Чуйченко посетовал на нехватку нотариусов, а также адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве.

Министр подчеркнул, что в зоне особого внимания остаются вопросы обеспечения прав незащищенных категорий. Так, по делам об алиментах на новых территориях взыскано 136 млн руб.

Министр также доложил об успехах уголовно-исправительной системы в новых регионах, которые выражаются в количестве исправляемых. Так, более 3,5 тыс. человек находятся в тюрьмах, более 2 тыс.— в СИЗО, около 90 человек — на принудительных работах. «Идет работа по приведению приговоров в соответствие с российским законодательством»,— сообщил глава Минюста.

Затем пришло время депутатам задать вопросы. Олега Нилова («Справедливая Россия — За правду») волновала «пятая колонна», а вернее, то, что Минюст делает для освобождения госучреждений от «латентных ждунов» и «русофобов». Константин Чуйченко ответил, что, когда началась спецоперация, он собрал весь трудовой коллектив и объявил, что все несогласные с политическими решениями российского руководства, должны уволиться. Но, по его словам, «никто не принял соответствующих решений». Минюст же поддерживает СВО не только словом, но и делом, взяв, например, шефство над артиллерийским дивизионом. «Мы каждый месяц отправляем то, что им необходимо: там и автомобили, и экскаватор. Там и трактор, и дроны»,— поделился министр юстиции.

Вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия») напомнила о своем предложении «привлечь молодых юристов из юридических клиник к работе по поддержке наших соотечественников по фактам русофобии и дискриминации».

Депутат даже подготовила соответствующие поправки к закону о благотворительной деятельности и добровольчестве и хотела бы, чтобы в программе принял участие Донбасский университет юстиции. Министр поддержал эту идею и пообещал, что в ней примет участие не только Донбасский университет, но и Правовая академия Минюста.

Сергей Леонов (ЛДПР) спросил, что Минюст делает для решения проблемы неуплаты алиментов не только на новых территориях, но по всей России. Глава ведомства ответил, что оно уже подготовило закон о реестре злостных неплательщиков, куда будут включаться лица, привлеченные к административной и уголовной ответственности либо находящиеся в розыске. Пока, по словам министра, реестр будет представлять собой «позорную доску», но в будущем возможно введение новых ограничений для таких граждан. В целом же господин Чуйченко прогнозирует, что по итогам 2023 года будет взыскано 47 млрд руб. в пользу тех, кому назначены алиментные выплаты.

Каплан Панеш (ЛДПР) спросил о появлении понятия «третьи лица» в законодательстве об иноагентах: «Значит ли это, что новый закон направлен на ужесточение мер в отношении иностранных агентов и всех, кто с ними связан?» Речь идет не о «третьих лицах», а об «аффилированных с иноагентом лицах», призвал держаться буквы закона господин Чуйченко. А потом уже высказался и по его духу и применил любимый прием российских политиков — сравнение с Западом: «Вот я не считаю, что ныне действующий закон по своей сути является репрессивным, напротив, если мы сравним его с законом, который действует в Соединенных Штатах, то мы поймем, что наш закон-то прежде всего направлен на профилактику». В подтверждение министр привел статистику: около 700 юридических и физических лиц были признаны иноагентами, а 64 уже выведены из этого списка по различным причинам.

Выступая от фракции КПРФ, Георгий Камнев поднял вопрос о сроках получения отзывов правительства на законопроекты. Так, партийцы во главе с Геннадием Зюгановым в сентябре 2022 года направили в правительство проект избирательного кодекса, а заключение на него получили лишь в конце января 2023-го. Потом господин Камнев вообще внезапно объявил, что «предметом заботы Министерства юстиции» должна стать Конституция РФ, причем ее альтернативный коммунистический вариант. КПРФ подготовила его в июне этого года, и, хотя инициатива была отклонена, она «по-прежнему является добротной базой для начала конституционной реформы». Правда, выступивший затем от фракции ЛДПР Алексей Диденко с этим не согласился: по его мнению, нынешняя Конституция «продемонстрировала стабильность».

Ксения Веретенникова