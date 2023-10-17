Улица стабилизировала торговлю

После заметного сокращения в первом и втором кварталах этого года ставок аренды объектов стрит-ритейла в Москве по итогам июля—августа ситуация немного стабилизировалась. Стоимость даже незначительно выросла по сравнению с докризисным 2021 годом, что привело к притоку в сегмент инвесторов, лишенных сейчас широкого выбора финансовых инструментов. Однако сами участники рынка не могут спрогнозировать дальнейшее развитие рынка стрит-ритейла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В третьем квартале 2023 года ставки аренды помещений стрит-ритейла площадью до 300 кв. м в Москве составили 3,2 тыс. руб. за 1 кв. м, а объектов большего размера — 1,8 тыс. руб. за 1 кв. м, что меньше на 1% год к году, следует из данных SimpleEstate. Средняя стоимость продаж такой недвижимости до 300 кв. м за тот же период составила 486 тыс. руб. за 1 кв. м, что также на 1% меньше год к году, добавляют консультанты. Аналитики утверждают, что ситуация в июле—сентябре стабилизировалась по сравнению с первым и вторым кварталами, когда стоимость аренды объектов стрит-ритейла в столице совокупно снизилась на 13% год к году.

Однако год назад, несмотря на начало кризиса в экономике, вызванного боевыми действиями РФ на Украине, ситуация в сегменте была несколько лучше. Подсчеты “Ъ”, основанные на данных SimpleEstate и других консультантов, показали, что в третьем квартале 2022 года ставки аренды помещений стрит-ритейла до 300 кв. м продемонстрировали рост в среднем на 4% год к году, до 3,5 тыс. руб. за 1 кв. м, а цена продажи — на 8%, до 491 тыс. руб. за 1 кв. м. Гендиректор DNA Realty Антон Белых объясняет это тем, что год назад после ухода части западных брендов освобождались наиболее ликвидные объекты, которые локальные операторы супермаркетов, алкомаркетов и аптек готовы были арендовать без особого торга.

Зато в третьем квартале ставки аренды помещений до 300 кв. м оказались на 2% выше, чем в докризисном 2022 году, объектов свыше 300 кв. м — на 12%. За тот же период средняя цена продажи увеличилась на 7%.

По подсчетам NF Group, в сентябре 2023 года доля ресторанов и кафе в стрит-ритейле на центральных улицах Москвы достигла 40% против 32,4% в декабре 2022 года. Только летом этого года на центральных улицах Москвы открыто 28 новых ресторанов, добавляют аналитики. Среди крупных арендаторов объектов стрит-ритейла также розничные сети, добавляет гендиректор SimpleEstate Никита Корниенко.

По словам эксперта, спрос инвесторов на объекты стрит-ритейла летом 2023 года вырос на 30–50% год к году. Но он признает, что интерес к такой недвижимости вызван сокращением других доступных инструментов для частных инвестиций. Многие из тех, чьи накопления были номинированы в валюте, получив заметную прибыль после очередного ослабления курса рубля, реинвестировали ее в покупку объектов стрит-ритейла, поясняет Антон Белых.

Инвесторы ориентированы в основном на покупку помещений такого формата в строящихся жилых комплексах из-за относительно небольшого бюджета покупки, добавляет независимый эксперт Екатерина Подлесных. По ее словам, ряд застройщиков, видя высокий спрос, начали продавать площади на первых этажах на аукционах. По словам господина Белых, в этом сегменте средний бюджет покупки не превышает 30 млн руб. за объект и менее 20% сделок заключаются с использованием ипотеки на коммерческую недвижимость. Причина — в высоких ставках таких кредитов, которые превышают 11% годовых.

За четвертый квартал аренда объектов стрит-ритейла в Москве подорожает еще на 3–5%, прогнозирует руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков. Пока у российских компаний есть спрос на такие помещения, добавляет руководитель направления стрит-ритейла компании «Магазин магазинов» Марина Маркова. Однако ни один из опрошенных “Ъ” экспертов не смог спрогнозировать ситуацию на рынке на будущий год. Они ссылаются на то, что планы по открытию новых точек продаж и заведений общепита у ритейлеров и рестораторов могут измениться в любой момент из-за нестабильной ситуации в экономике.

Дарья Андрианова