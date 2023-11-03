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Коммерсантъ FM
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Бизнес встал за елками

Спрос на товары и услуги для новогодних корпоративов вырос вдвое

Отложенный спрос и дефицит кадров стимулируют бизнес больше вкладываться в мотивационные и развлекательные мероприятия для сотрудников. Интерес к проведению новогодних корпоративов год к году вырос на 30–50%, площадки для них ищут почти вдвое чаще, а ведущих — втрое. В то же время из-за инфляции затраты на праздничные мероприятия увеличились на 15–30%.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Спрос на аренду площадок для новогодних корпоративов по итогам октября вырос в 2,4 раза год к году, подсчитали в «Авито Услугах». Интерес к кейтерингу и организации профильных банкетов за аналогичный период увеличился на 95%, услугам фотографов — на 87%, профильных перевозчиков — на 77%. Ведущих мероприятий стали искать в три раза чаще, специалистов по организации корпоративов — вдвое. Операционный MICE-директор «Випсервиса» Алена Эйвел считает, что спрос на корпоративы со стороны бизнеса год к году вырос в полтора раза. «Компании пытаются уделять внимание эмоциональному благополучию сотрудников»,— добавляет она.

Директор по маркетингу Trivio Андрей Батурин говорит об увеличении бронирований корпоративов на 30–40% год к году. Он отмечает высокую активность производственных компаний, представителей автобизнеса, IT, бьюти-индустрии. Директор по развитию бизнеса «Аэроклуб Тур» Екатерина Дарвин говорит об увеличении числа запросов на 10–15%. «Год назад бизнес был в высокой степени неопределенности, сейчас прошла адаптация, и мы видим, что мотивации персонала уделяется особое внимание»,— говорит она.

Старший консультант «Магнум Хант» Ксения Уральская называет корпоративы инструментом нематериального поощрения в рамках HR-политики. Сейчас представители бизнеса рассматривают их и как сигнал для коллектива о том, что компания готова вкладываться «не только в сугубо рабочие процессы, но и в эмоциональное благополучие команды», замечает она. Такой подход, по мнению эксперта, важен в условиях дефицита кадров во многих отраслях.

На октябрь приходится основной спрос на новогодние корпоративы. В «Випсервисе» отмечают, что запланированы уже около 60% событий, в Trivio говорят о 80%. Замдиректора подразделения индустрии гостеприимства CORE.XP Дмитрий Паринос добавляет, что к ноябрю в отелях забронированы все предпраздничные четверги и пятницы, остаются лишь менее востребованные вторники и среды. Рынок новогодних праздничных мероприятий был под давлением внешних обстоятельств последние три года. В 2020–2021 годах спрос на них сдерживали пандемийные ограничения, а в прошлом году около 70% компаний отказались от корпоративов, сочтя развлекательные мероприятия несвоевременными на фоне военных действий РФ на Украине (см. “Ъ” от 10 октября 2022 года).

Рост сегмента корпоративных событий почувствовали и профильные площадки. Собеседник “Ъ” в одной из гостиничных сетей поясняет, что сейчас много запросов на развлекательные и мотивационные мероприятия для сотрудников, в то время как в прошлом году их почти не было. Дмитрий Паринос считает, что количество новогодних событий впервые с 2020 года выйдет на допандемийный уровень. Он добавляет, что такие мероприятия — важный источник дохода для отельеров, на него приходится значительная часть выручки. Основатель сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов говорит, что заказы на корпоративы есть, но для рестораторов пик активности приходится на вторую половину ноября.

Бюджеты на корпоративные мероприятия компаний сильно разнятся. В среднем их размер, по словам Алены Эйвел, вырос на 20–30% год к году. Это связано не только c повышением цен, но и c большим разнообразием событий, считает она. 40% запросов предполагают проведение полномасштабного мероприятия, по 20% приходится на новогодние ужины, выезды и события на несколько дней для сотрудников с детьми. В среднем участвуют в корпоративах 50–120 сотрудников, добавляет госпожа Эйвел. Екатерина Дарвин заметила рост бюджетов на 15–20%, объясняя его как инфляцией, так и готовностью бизнеса больше тратить. Господин Батурин отмечает дополнительный интерес к «эксклюзивным программам».

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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