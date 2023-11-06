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Коммерсантъ FM
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Новый особый воинский учет для заключенных

Как будет работать воинский учет заключенных и какие сведения начнут предоставлять колонии военкоматам — в справке «Ъ».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как появилась инициатива о воинском учете заключенных

В июне 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать на службу по контракту россиян с судимостью во время действия военного положения или мобилизации, за исключением тех, кто приговорен за тяжкие и особо тяжкие преступления (терроризм, госизмена, шпионаж). Закон позволяет заключать контракт с отбывшими наказание людьми, если их судимость снята или погашена, а также с теми, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

В начале сентября 2023 года Минобороны РФ выступило с инициативой об особом воинском учете для заключенных. В проекте документа, предложенном ведомством, из Положения о воинском учете был исключен подпункт, по которому отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету.

27 октября 2023 года правительство РФ приняло соответствующее постановление. Положение о воинском учете дополнилось новым пунктом, из которого следует, что особый воинский учет заключенных будет вестись военкоматами по месту нахождения исправительных учреждений или следственных изоляторов в случае, если в последних человек отбывает наказание.

Как будет работать учет заключенных

Из постановления следует, что колонии должны будут предоставлять списки граждан, подлежащих особому воинскому учету, в электронной форме или на бумажном носителе в течение десяти рабочих дней после приема заключенного, его перемещения или освобождения.

Постановка на такой учет, снятие с него или внесение изменений в документы граждан, отбывающих наказание, осуществляется «без личной явки» в военкоматы, «без проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию, а также профессиональному психологическому отбору».

Среди сведений, которые должны предоставить исправительные колонии, должны быть:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • информация о статье УК, по которой осужден гражданин;
  • наименование суда, который вынес приговор;
  • данные о прежних судимостях;
  • название и адрес колонии.

Данные будут сверяться не реже одного раза в год.

Сколько в России заключенных

По данным ФСИН на начало 2023 года, в уголовно-исполнительной системе (УИС) России числилось 433 тыс. заключенных. При этом с начала 2022-го количество заключенных в УИС сократилось на 32 тыс. человек. Резкое снижение количества заключенных наблюдалось осенью 2022-го. По данным ФСИН, к 1 октября число заключенных сократилось до 453 тыс. человек, а к 1 ноября — до 439 тыс. человек. Соответственно, к осени число заключенных сократилось на 26,4 тыс. человек.

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