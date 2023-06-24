Путин подписал закон о возможности контрактной службы для осужденных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает заключать контракты с Минобороны в период военного положения гражданам с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления. Кроме того, закон разрешает заключать контракты ограниченно годным к военной службе (если те не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон также предусматривает предельный возраст для службы по контракту в обозначенные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно — 70 лет, для имеющих иное воинское звание — 65 лет. Инициативу внесли в Госдуму 31 мая депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов.

Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Опыт набора заключенных на военную службу есть у ЧВК «Вагнер». 13 июня президент России Владимир Путин заявил, что бойцам ЧВК и добровольческим организациям нужно заключить контракты с Министерством обороны. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что его бойцы не будут этого делать.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Сегодня, 24 июня, Евгений Пригожин заявил, что его бойцы контролируют военные объекты Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал эти события мятежом и предательством.

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Эрдни Кагалтынов