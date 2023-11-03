Правительство ввело особый воинский учет для заключенных

Правительство внесло изменения в Положение о воинском учете — теперь граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, подлежат учету, который будет осуществляться военкоматами по месту нахождения исправительных колоний (ИК) и следственных изоляторов (СИЗО). В документе нововведение названо особым воинским учетом.

Согласно постановлению правительства, постановка на особый воинский учет будет осуществляться комиссариатами без личной явки, медицинского обследования и психологического отбора. Исправительные учреждения будут предоставлять в военкоматы списки граждан по мере их приема, этапирования или освобождения.

«Очевидно, что изменения направлены на то, чтобы облегчить вербовку заключенных для участия в СВО», — сказал «Ъ» специализирующийся на защите призывников юрист Арсений Левинсон. Он считает, что постановление правительства может пригодиться и «для нового призыва по мобилизации». Господин Левинсон напомнил, что в июне 2023 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон N270, по которому граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы, могут быть освобождены от уголовного наказания. «Также этот закон предусматривает возможность призыва осужденных по мобилизации», — добавил юрист.

В сентябре 2023 года Минобороны предложило обязать вставать на воинский учет заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В проекте документа, предложенном ведомством, из Положения о воинском учете был исключен подпункт, по которому отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету. В октябре 2022 года Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.

Что изменилось для срочников с осени 2023 года — в материале «Ъ FM».