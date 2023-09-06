Минобороны предложило ввести воинский учет в колониях

Минобороны России предложило обязать вставать на воинский учет заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Поправки в «Положение о воинском учете» опубликованы на портале проектов правовых актов.

Как следует из проекта документа, из положения будет исключен подпункт, по которому отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету. Также для призывников и военнообязанных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, предлагается ввести понятие «особого воинского учета».

Как сказано в документе, за него будут ответственны исправительные учреждения и центры федеральной уголовно-исполнительной системы, а также военные комиссариаты по месту нахождения учреждений ФСИН.

Постановка и снятие с особого воинского учета будет проходить без явки в военкоматы. Исправительные учреждения будут предоставлять в военкоматы списки граждан по мере их приема, этапирования или освобождения. Списки особого воинского учета с документами воинского учета военкоматов должны сверяться не реже раза в год.

В октябре Госдума приняла законопроект, разрешающий мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления. В мае текущего года депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов также внесли законопроект, который предлагал разрешить служить по контракту гражданам с судимостью (кроме «тяжких» статей) в период мобилизации и в военное время. Госдума приняла закон 20 июня.

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Олеся Павленко