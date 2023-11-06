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Коммерсантъ FM
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В WhatsApp можно будет зайти в профиль по адресу электронной почты

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, благодаря которой пользователи смогут авторизоваться в сервисе с помощью электронной почты. Функция доступна в бета-версии для Android, на данный момент неизвестно, когда она появится в стабильной версии и на iOS.

Пользователи получат возможность связать свою учетную запись в WhatsApp с электронной почтой. Для авторизации в сервисе нужно будет перейти по ссылке из проверочного письма на почте. По заявлению разработчиков, новая функция улучшит защиту аккаунтов, а сам адрес электронной почты не будет виден другим пользователям.

Ранее WhatsApp разрешил пользователям отправлять видеоролики в HD-качестве. Также мессенджер начал тестировать новую функцию, благодаря которой пользователи смогут переключаться между несколькими аккаунтами на одном устройстве.

Евгений Федуненко

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