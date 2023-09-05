В WhatsApp можно будет использовать несколько аккаунтов на одном смартфоне

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестирует новую функцию, благодаря которой пользователи смогут переключаться между несколькими аккаунтами на одном устройстве. Функция доступна в бета-версии для Android, на данный момент неизвестно, когда она появится в стабильной версии и на iOS.

Ранее пользователи WhatsApp должны были совершать дополнительные действия вроде клонирования, чтобы иметь возможность запускать несколько аккаунтов на одном устройстве. Поменять аккаунт можно будет на специальной вкладке «Профиль». Функция окажется особенно полезной владельцам смартфонов с двумя сим-картами. В «Профиле» также можно будет редактировать и просматривать информацию об аккаунте пользователя, а также регулировать общие настройки.

В апреле 2023 года WhatsApp выпустил обновление, в котором разрешил использовать один и тот же аккаунт на нескольких телефонах. В июле мессенджер представил новую функцию, с помощью которой можно переносить чаты с одного устройства на другое с помощью QR-кодов.

Евгений Федуненко