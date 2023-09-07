В WhatsApp теперь можно отправлять HD-видео

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) разрешил пользователям отправлять видеоролики в HD-качестве. Ранее стандартное разрешение для видеороликов в мессенджере было 864x480, теперь же пользователи могут отправлять клипы в разрешении до 1280х720.

Чтобы отправить видео в HD-качестве, нужно при отправке сообщения нажать на иконку HD в верхней части экрана. Появится меню с выбором стандартного и HD-качества. Видео в высоком качестве в чате получат пометку HD в левом нижнем углу. Пользователи смогут выбрать, загружать им ролик в высоком или в более низком качестве. Ранее WhatsApp разрешил отправлять HD-фотографии и начал тестировать возможность отправлять фотографии и видео без сжатия.

Евгений Федуненко