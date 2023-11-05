Байден заявил о прогрессе по «гуманитарной паузе» в войне в секторе Газа

Президент США Джо Байден положительно ответил на вопрос, удалось ли достичь прогресса по «гуманитарной паузе» в боевых действиях между Израилем и «Хамасом» в секторе Газа. Как передает AFP, он ответил «да», выходя из церкви, и поднял большой палец вверх. Президент не привел никаких деталей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил журналистам в Аммане (Иордания), что «гуманитарная пауза» поможет защитить гражданское население и доставить больше помощи в сектор Газа.

Белый дом официально выступает против прекращения огня в секторе Газа и предлагает вместо этого делать «паузы» для доставки гуманитарной помощи. США дважды выступали против резолюций Совета Безопасности ООН и против резолюции Генассамблеи ООН, в которых среди прочего содержались призывы к прекращению огня. Россия в ООН выступает против «полумер и половинчатых обтекаемых призывов».

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Леонид Уварчев