NYT узнала о романе главы Nvidia с подчиненной
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг состоял во внебрачных отношениях с вице-президентом компании Кимберли Пауэлл. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пятерых сотрудников и бывших работников Nvidia.
По словам источников, в марте во время конференции Nvidia Дженсен Хуанг и Кимберли Пауэлл попали на видео, где проявляли «нежность друг к другу» в отеле в Калифорнии. При этом NYT пишет, что журналисты газеты сами эту запись не видели. В публикации также уточняется, что оба в браке с другими людьми.
Кимберли Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а с 2017-го занимает пост вице-президента по продуктам в области здравоохранения. Она отвечает за развитие медицинских технологий и исследований.
Ранее Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за романтических отношений с руководителем сингапурской компании по работе с данными Megaspeed Элис Хуанг (они однофамильцы). Спецслужбы США называют ее агентом министерства госбезопасности Китая, однако в КНР факт шпионажа в отношении главы Nvidia отрицают. В компании начали независимое расследование. Источники The Wall Street Journal допускали, что скандал завершится сменой гендиректора Nvidia.