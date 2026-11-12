NYT узнала о романе главы Nvidia с подчиненной

По словам источников, в марте во время конференции Nvidia Дженсен Хуанг и Кимберли Пауэлл попали на видео, где проявляли «нежность друг к другу» в отеле в Калифорнии. При этом NYT пишет, что журналисты газеты сами эту запись не видели. В публикации также уточняется, что оба в браке с другими людьми.