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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Казахстан с сентября приостановил отгрузку нефти через Усть-Лугу в Ленобласти

Отгрузка казахстанской нефти через порт в Усть-Луге Ленинградской области приостановлена с сентября. Об этом сообщила «Интерфаксу» представитель Минэнерго страны Асель Серикпаева.
Представитель ведомства объяснила, что приостановка связана с техническими ограничениями «инфраструктурного характера на стороне транзитной трубопроводной системы». «Индикативные балансы и договоренности сторон при этом сохраняются»,— заверила она.
По словам госпожи Серикпаевой, согласованные объемы нефти в любом случае доходят до отправителя — их распределяют по резервным каналам. Поэтому, добавила она, удар беспилотников ВСУ по порту в ночь на 11 ноября на общий экспорт нефти из Казахстана не повлиял.
Казахстан поставляет нефть в порт Усть-Луги по магистральному нефтепроводу «Узень — Атырау — Самара». С января по октябрь объем поставок по этому маршруту составил 1,9 млн т нефти. В июле показатель сократился почти на 17% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, до 286 тыс. т. ВСУ с начала года несколько раз атаковали порт.
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