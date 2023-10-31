РФ в ООН назвала ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой библейского масштаба

Происходящее в секторе Газа и на Западном берегу — это катастрофа библейского масштаба, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что в анклаве убиты больше 8 тыс. человек, множество из них — это дети. Дипломат считает, что целью США и Израиля является истребление всех жителей Газа или их выдавливание за территорию сектора.

«Пришло время назвать вещи своими именами: на оккупированной палестинской территории — Западном берегу реки Иордан и секторе Газа — разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба. <...> Блокада сектора Газа приобрела, по сути, тотальный характер. В анклаве отключены интернет и мобильная связь. Он отрезан от остального мира. Никто не знает достоверно, что там сейчас происходит»,— сказал господин Небензя на заседании. Трансляция велась на сайте ООН.

Москва осудила Израиль за блокаду анклава, а также за препятствия и без того скудным поставкам гуманитарной помощи. С 21 октября через КПП «Рафах» прошли только 94 грузовика. По данным РФ, в Газе сложился «острый дефицит всего: воды, топлива, продовольствия, медикаментов, а люди напуганы и доведены до отчаяния».

Василий Небензя считает, что Совет Безопасности ООН оказался парализован из-за позиции США, которые не дают принять резолюцию о прекращении огня. «Мы дважды входили с подобными инициативами, но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы — истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора, а остальное палестинское население ассимилировать в составе Израиля, чтобы таким образом решить палестинскую проблему»,— добавил он.

Господин Небензя также выступил против «полумер и половинчатых обтекаемых призывов». Так он отреагировал на предлагаемые США «гуманитарные паузы» в конфликте. «Гумпомощь невозможно оказывать в разгар военных действий на земле»,— заявил дипломат. Россия призвала к прекращению огня и обеспечению гуманитарных коридоров.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стали не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию, из-за которой в секторе Газа уже погибли больше 8 тыс. человек, 70% из которых, по данным ООН,— это женщины и дети. Агентства ООН констатируют катастрофическую гуманитарную ситуацию в анклаве.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Леонид Уварчев