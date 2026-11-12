Минобороны России назвало цели ночного удара на Украине
Минобороны: ВС РФ ударили по заводам «Генератор» и «Кератем» в Киевской области
Вооруженные силы России в ночь на 12 ноября нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов в Киеве и области. Атакованы заводы по производству БПЛА и деталей для них, а также предприятие по сборке компонентов для ракетного топлива, сообщает пресс-служба российского Минобороны.
В Киеве поражен завод «Генератор», на котором производят беспилотники средней дальности Hornet. В Киевской области атакованы предприятия «Авиация новой генерации “Патриот-Украина”» и «Стеллар Джет», на которых собирают БПЛА различных типов и твердотопливные ускорители для них, а также завод по производству компонентов для твердого ракетного топлива «Кератем».
Кроме того, российские военные ударили по двум электроподстанциям на 330 кВ и 110 кВ в Житомире. Они, подчеркивает ведомство, обеспечивали военно-промышленный комплекс Украины.
На переходе морем в порт Одессы под удар попал сухогруз, следует из сводки. По данным Минобороны, судно перевозило грузы для ВСУ.