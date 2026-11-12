Минобороны России назвало цели ночного удара на Украине

В Киеве поражен завод «Генератор», на котором производят беспилотники средней дальности Hornet. В Киевской области атакованы предприятия «Авиация новой генерации “Патриот-Украина”» и «Стеллар Джет», на которых собирают БПЛА различных типов и твердотопливные ускорители для них, а также завод по производству компонентов для твердого ракетного топлива «Кератем».